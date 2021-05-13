СКРИПНИК: «С приходом нового тренера игроки Динамо показали другое лицо»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник пообщался с представителями СМИ после финального матча за Кубок Украины, в котором его команда в дополнительное время уступила киевскому «Динамо» (0:1):

– Во-первых, поздравляю «Динамо» с победой. В Кубке с поля победителем уходит одна команда, и мы поздравляем динамовцев с победой. Мы пытались, чтобы финал был финалом. Игра была тактически построена верно с нашей стороны, но всегда решают нюансы, в том числе исполнительское мастерство футболистов. Действительно, с приходом нового тренера те же футболисты «Динамо» показали другое лицо. Мы старались, как могли, у нас не было много моментов, но в то же время мы не давали большой свободы сопернику.

– Как оцените сезон для «Зари»?

– В принципе, сезон можно записать нам в актив. Начав чемпионат с двух поражений, мы закончили его на третьем месте. В то же время не хочу сказать, что мы выжали все из ребят, но смело записываем его в актив, даже с учетом того, что были обидные болезненные поражения. Тем не менее, мы опять третьи, опять будем играть в еврокубках, сделали маленький шажок и вышли в финал Кубка. Сделаю комплимент организаторам, этому стадиону. Мы соскучились за подобными праздниками футбола. Также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Но «Динамо» есть «Динамо», и победителем с поля должна была уйти одна команда.

– «Заря» скорее всего не будет представлена на Евро-2020. Вас, как тренера, устраивает такое положение дел? Был ли у вас разговор с Андреем Шевченко?

– Моих игроков нет в заявке, поэтому разговора с тренером сборной у меня не было. В то же время мы должны уважать решение наставника национальной команды. Мы не бьем себя в грудь и не кричим, что у нас лучшие игроки, но как для нашего чемпионата у нас добротные футболисты. А вызывать их или не вызывать – это не ко мне вопросы.

– Вы сказали, что клуб делает все, чтобы сохранить костяк. Но целая группа игроков неоднократно говорили, что могут покинуть команду, плюс вас сватают в зарубежный клуб…

– Кто говорит – спросите у них, откуда я знаю. Все может быть, но у нас достаточно солидный клуб, который хочет развиваться и дальше.

– Какие слова вы сказали ребятам перед экстра-таймом? Сложилось впечатление, что ваши подопечные хотели исключительно дотерпеть…

– Всегда легко говорить по факту, после игры мы все умные. Я сказал, что мы играем хорошо, не даем шансов сопернику, но это «Динамо». Кого не возьми, это топ-игрок для украинского футбола. Мы не играли на ничью, искали свои шансы, но киевляне сейчас – это не та команда, которая была в прошлом сезоне. Их сыгранность сыграла свою роль, что они дожали нас в дополнительное время. У нас была надежда на стандартные положение, пару раз удавалось выбегать… Не скажу, что мы играли феерически, но раз проиграли, где-то что-то не сложилось.

– Третье место – это ваш максимум в чемпионате Украины?

– В прошлом сезоне третье место мы заняли в последнем туре, боровшись с «Десной» и «Динамо», в этом же оно далось нам легче плюс вышли в финал Кубка Украины. Желания хоть отбавляй, но надо смотреть дальше. Хочется, конечно, чтобы игра улучшилась, а ребята набрались опыта.

– Есть ли планы на межсезонье?

– Мы собираемся 15 июня, на 25-е запланирован вылет на сбор – и все закрутится заново.