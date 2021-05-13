Артем БЕСЕДИН: «Мои моменты? В ЛЧ даже более верные шансы не забивают»

Форвард надеется, что продолжит прогрессировать

  • 13.05.2021 23:30
  • 855 просмотров
  • 4 комментария
Артем БЕСЕДИН: «Мои моменты? В ЛЧ даже более верные шансы не забивают»
© uaf.ua

Форвард «Динамо» Киев Артем Беседин прокомментировал победу 1:0 в финале Кубка Украины над «Зарей», а также свои шансы, которые игрок не реализовал.

«Поздравляю болельщиков и «Динамо». У клуба сегодня день рождения, лучшего подарка не могло быть. Я считаю, что мы сделали все для победы и теперь идем дальше. Мои моменты? Нападающий хорошего уровня должен забивать такие шансы. Но вы видим, что даже в Лиге чемпионов еще более верные моменты не забивают».

«Так что нужно работать. Надеюсь, у меня есть место для прогресса», - сказал Беседин.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    scorpio16
    online
      scorpio16, 14.05.2021 00:23
    +1
    Pixelman, 13.05.2021 23:49
    Артем, твое везение, что в ДК нет пока достойного форфарда.. как только он появится, ты присядешь на глубокий запас
    Он в любом случае в запас уйдет, как Версия очухается от травмы , а если форварда нормального возьмут, то это будет претендент на аренду потом
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    M@ks_7777.
      M@ks_7777., 13.05.2021 23:52
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Беседка бревно кукарекает
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    Pixelman
    online
      Pixelman, 13.05.2021 23:49
    +7
    Артем, твое везение, что в ДК нет пока достойного форфарда.. как только он появится, ты присядешь на глубокий запас
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    OKs100
    online
      OKs100, 13.05.2021 23:31
    +1
    Расскажи это Яремчуку, который не подошел Динамо.
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    Pixelman
    online
      Pixelman, 13.05.2021 23:49
    +7
    Артем, твое везение, что в ДК нет пока достойного форфарда.. как только он появится, ты присядешь на глубокий запас
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    scorpio16
    online
      scorpio16, 14.05.2021 00:23
    +1
    Pixelman, 13.05.2021 23:49
    Артем, твое везение, что в ДК нет пока достойного форфарда.. как только он появится, ты присядешь на глубокий запас
    Он в любом случае в запас уйдет, как Версия очухается от травмы , а если форварда нормального возьмут, то это будет претендент на аренду потом
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 13.05.2021 23:31
    +1
    Расскажи это Яремчуку, который не подошел Динамо.
    Ссылка
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