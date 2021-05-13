Артем БЕСЕДИН: «Мои моменты? В ЛЧ даже более верные шансы не забивают»

Форвард «Динамо» Киев Артем Беседин прокомментировал победу 1:0 в финале Кубка Украины над «Зарей», а также свои шансы, которые игрок не реализовал.
«Поздравляю болельщиков и «Динамо». У клуба сегодня день рождения, лучшего подарка не могло быть. Я считаю, что мы сделали все для победы и теперь идем дальше. Мои моменты? Нападающий хорошего уровня должен забивать такие шансы. Но вы видим, что даже в Лиге чемпионов еще более верные моменты не забивают».
«Так что нужно работать. Надеюсь, у меня есть место для прогресса», - сказал Беседин.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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