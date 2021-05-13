Элина СВИТОЛИНА: «Довольна, что выстояла и сыграла агрессивно»

Украинская теннисистка прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA в Риме

  • 13.05.2021 23:23
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Элина СВИТОЛИНА: «Довольна, что выстояла и сыграла агрессивно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В третьем круге Элина Свитолина уверенно разобралась с Гарбинье Мугурусой.

«Я старалась найти свою игру, быстро двигаться на корте, а также действовать агрессивно. Когда играешь против теннисисток, которые мощно бьют, против Квитовой, Мугурусы, Соболенко – нужно играть быстро и стараться зарабатывать свои шансы. У меня был хороший настрой на активную игру. В концовке я была собранной и хорошо провела решающие важные розыгрыши.

Мне пришлось потрудиться, чтобы найти эту хорошую игру. Возможно, в первом сете я не воспользовалась всеми возможностями, чтобы закрепить свое лидерство, но Гарбинье – великая чемпионка, она воспользовалась шансами. Я все время вела в матче, поэтому расстраивалась, когда не могла подать и взять геймы, когда у меня были геймболы. Это немного разочаровало. Но я довольна, что выстояла и отыграла агрессивно», - сказала Свитолина.

В четвертьфинале соперницей Свитолиной будет Иги Свентек из Польши.

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Источник — WTA

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