Александр КАРАВАЕВ: «Не ожидал, что выйду вместо Миколенко на старте»

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу 1:0 над «Зарей» в финале Кубка Украины.

«Конечно, не ожидал, что выйду на замену вместо Миколенко на старте. Был уверен, что Виталий встанет, но он не смог продолжать. На руку ему наступили. Но нужно всегда быть готовым выйти на поле. Я был готов. Не скажу, что сразу вошел в игру, было тяжеловато, но вошел в ритм и все нормально».

«Играть слева в обороне? Луческу хочет, чтобы я играл на разных позициях. Слева или справа - без проблем. В центре обороны выйти - без проблем. Матч был до гола, обе команды осторожно действовали. Сыграла психология и уверенность в себе», - считает Караваев.