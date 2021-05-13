Оценки матча Динамо – Заря. MVP финала стал Жерсон Родригеш

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за финал Кубка Украины «Динамо» – «Заря» (1:0).

Команда Мирчи Луческу переиграла луганчан в финале Кубка Украины и оформила дубль, положив золотые медали УПЛ в кубковый трофей.

Наиболее высокую оценку за игру получил Жерсон Родригеш, его действия оценены в 7.5 баллов.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Заря» – 1:0:

Замены «Динамо»: Караваев – 6,0; Гармаш – б/о; Де Пена – б/о.

Замены «Зари»: Сайядманеш – 6,5; Гладкий – 5,0; Шахаб – 5,0; Цвек – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.