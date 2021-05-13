Оценки матча Динамо – Заря. MVP финала стал Жерсон Родригеш

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за финала Кубка Украины

  • 13.05.2021 23:05
  • 1903 просмотра
  • 13 комментариев
Оценки матча Динамо – Заря. MVP финала стал Жерсон Родригеш
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за финал Кубка Украины «Динамо» – «Заря» (1:0).

Команда Мирчи Луческу переиграла луганчан в финале Кубка Украины и оформила дубль, положив золотые медали УПЛ в кубковый трофей.

Наиболее высокую оценку за игру получил Жерсон Родригеш, его действия оценены в 7.5 баллов.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Заря» – 1:0:

  

Замены «Динамо»: Караваев – 6,0; Гармаш – б/о; Де Пена – б/о.

Замены «Зари»: Сайядманеш – 6,5; Гладкий – 5,0; Шахаб – 5,0; Цвек – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    sahka1981
    online
      sahka1981, 14.05.2021 00:19
    +1
    viktor77, 14.05.2021 00:16
    Там без вариантов
    Ну тогда фиг знает чем думает это руководство...
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 14.05.2021 00:16
    0
    sahka1981, 14.05.2021 00:12
    Ну пусть хоть какие-то деньги выручат, за уход игроков основы. Воротник в порядке полном.
    Там без вариантов
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 14.05.2021 00:12
    0
    viktor77, 14.05.2021 00:04
    Президент У Зари ,только формальный,на деле ничего для команды не делает
    Ну пусть хоть какие-то деньги выручат, за уход игроков основы. Воротник в порядке полном.
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 14.05.2021 00:04
    0
    sahka1981, 14.05.2021 00:00
    Да я слышал, Сан-Паули, обидно если уйдет, воротник то толковый оказался + если за бесплатно, там и еще ряд игроков вроде тоже могут также уйти, а носу ЛЕ и новый сезон...
    Президент У Зари ,только формальный,на деле ничего для команды не делает
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 14.05.2021 00:00
    0
    viktor77, 13.05.2021 23:48
    Он уходит во вторую лигу Германии вроде..Не думаю,что там больше платят чем в Заре.
    Да я слышал, Сан-Паули, обидно если уйдет, воротник то толковый оказался + если за бесплатно, там и еще ряд игроков вроде тоже могут также уйти, а носу ЛЕ и новый сезон...
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 13.05.2021 23:58
    0
    Родригеу правильная оценка, такую же можно было дать и Шапаренко
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 13.05.2021 23:48
    0
    sahka1981, 13.05.2021 23:44
    Ну не знаю, значит раньше нужно было подсуетиться... Кстати он второй пенальти потащил подряд, да и в рамке отлично играет.
    Он уходит во вторую лигу Германии вроде..Не думаю,что там больше платят чем в Заре.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 13.05.2021 23:44
    0
    viktor77, 13.05.2021 23:40
    У него контракт закончился
    Ну не знаю, значит раньше нужно было подсуетиться... Кстати он второй пенальти потащил подряд, да и в рамке отлично играет.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 13.05.2021 23:41
    0
    да ужжж... Василь 7... ??? он в матче из двух команд был лучший. Минимум 8 баллов!!!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 13.05.2021 23:41
    +5
    да ужжж... Василь 7... ??? он в матче из двух команд был лучший. Минимум 8 баллов!!!
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 13.05.2021 23:40
    0
    sahka1981, 13.05.2021 23:32
    И такой воротник уйдет за бесплатно?
    У него контракт закончился
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 13.05.2021 23:32
    +1
    Sunrise, 13.05.2021 23:24
    Василь - 7, серьёзно? У него минимум 7.5, а скорее 8+. Несколько топовых сэйвов, несколько хороших, ни одной не то что ошибки, помарки не припомню сходу.
    И такой воротник уйдет за бесплатно?
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 13.05.2021 23:24
    +10
    Василь - 7, серьёзно? У него минимум 7.5, а скорее 8+. Несколько топовых сэйвов, несколько хороших, ни одной не то что ошибки, помарки не припомню сходу.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 13.05.2021 23:24
    +10
    Василь - 7, серьёзно? У него минимум 7.5, а скорее 8+. Несколько топовых сэйвов, несколько хороших, ни одной не то что ошибки, помарки не припомню сходу.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 13.05.2021 23:41
    +5
    да ужжж... Василь 7... ??? он в матче из двух команд был лучший. Минимум 8 баллов!!!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 14.05.2021 00:19
    +1
    viktor77, 14.05.2021 00:16
    Там без вариантов
    Ну тогда фиг знает чем думает это руководство...
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 13.05.2021 23:32
    +1
    Sunrise, 13.05.2021 23:24
    Василь - 7, серьёзно? У него минимум 7.5, а скорее 8+. Несколько топовых сэйвов, несколько хороших, ни одной не то что ошибки, помарки не припомню сходу.
    И такой воротник уйдет за бесплатно?
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 14.05.2021 00:16
    0
    sahka1981, 14.05.2021 00:12
    Ну пусть хоть какие-то деньги выручат, за уход игроков основы. Воротник в порядке полном.
    Там без вариантов
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 14.05.2021 00:12
    0
    viktor77, 14.05.2021 00:04
    Президент У Зари ,только формальный,на деле ничего для команды не делает
    Ну пусть хоть какие-то деньги выручат, за уход игроков основы. Воротник в порядке полном.
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 14.05.2021 00:04
    0
    sahka1981, 14.05.2021 00:00
    Да я слышал, Сан-Паули, обидно если уйдет, воротник то толковый оказался + если за бесплатно, там и еще ряд игроков вроде тоже могут также уйти, а носу ЛЕ и новый сезон...
    Президент У Зари ,только формальный,на деле ничего для команды не делает
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 14.05.2021 00:00
    0
    viktor77, 13.05.2021 23:48
    Он уходит во вторую лигу Германии вроде..Не думаю,что там больше платят чем в Заре.
    Да я слышал, Сан-Паули, обидно если уйдет, воротник то толковый оказался + если за бесплатно, там и еще ряд игроков вроде тоже могут также уйти, а носу ЛЕ и новый сезон...
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 13.05.2021 23:58
    0
    Родригеу правильная оценка, такую же можно было дать и Шапаренко
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 13.05.2021 23:48
    0
    sahka1981, 13.05.2021 23:44
    Ну не знаю, значит раньше нужно было подсуетиться... Кстати он второй пенальти потащил подряд, да и в рамке отлично играет.
    Он уходит во вторую лигу Германии вроде..Не думаю,что там больше платят чем в Заре.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 13.05.2021 23:44
    0
    viktor77, 13.05.2021 23:40
    У него контракт закончился
    Ну не знаю, значит раньше нужно было подсуетиться... Кстати он второй пенальти потащил подряд, да и в рамке отлично играет.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 13.05.2021 23:41
    0
    да ужжж... Василь 7... ??? он в матче из двух команд был лучший. Минимум 8 баллов!!!
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 13.05.2021 23:40
    0
    sahka1981, 13.05.2021 23:32
    И такой воротник уйдет за бесплатно?
    У него контракт закончился
    Ссылка
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