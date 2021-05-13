Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо показало свой класс. Главное - выиграли Кубок»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу 1:0 в финале Кубка Украины против «Зари».

«Это важный матч. Была возможность показать, что игроки работали весь год и добилась прогресса. Очень обидно работать, проходить до финала и проиграть. Ребята очень хотели выиграть трофей, подтвердить все то хорошее, что сделали до сих пор. В первом тайме была равная игра, но во втором тайме и в дополнительное время все было под нашим контролем. Играли против хорошего соперника, играющего в красивый и зрелищный футбол. И мы показали свой класс».

«Волнительным был момент с Миколенко, когда он травмировался и я опасался, что нарушится игровая схема. К счастью, Караваев сыграл хорошо в своей зоне. Знал, что для наших футболистов не проблема провести 120 минут, были качественно подготовлены физически. Игроки начали чувствовать желание выигрывать трофеи».

«Миколенко наступили на кисть, он не чувствовал ее. Будем делать снимок, ждем результаты».

«Реализация? Результат не показывает то, что происходило на поле. «Динамо» создавало моменты, но не забивало. Главное - победа, выиграли Кубок Украины. Это очень важно для нас. Мое будущее? Мы выиграли Кубок, дайте нам порадоваться. Я рад, что приложил руку к тому, чего добилась команда», - сказал Луческу.