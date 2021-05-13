Финал Кубка Украины стал юбилейным для Александра Караваева

Поединок финала Кубка Украины против «Зари» (1:0) стал 300-м в украинской карьере Александра Караваева. 198 встреч он отыграл в УПЛ, 41 - в еврокубках, 30 - за национальную сборную, 29 - в Кубке Украины и 2 - в Суперкубке Украины. На клубном уровне Александр 166 раз выходил на поле за «Зарю», 74 - за «Динамо» и 30 - за «Севастополь».

В финале небольшой юбилей отпраздновал и еще один игрок «Динамо» - Жерсон Родригеш, который провел 50-й поединок в рядах киевлян (ЧУ - 30, ЕК - 16, КУ - 3, СК - 1).