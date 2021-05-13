Виктор СКРИПНИК: «Закономерная победа. Динамо стало машиной»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение 0:1 от «Динамо» Киев в финале Кубка Украины.

«Запомнится атмосфера на стадионе. Обе команды скучали по такой атмосфере с болельщиками. Уже все отвыкли. Хорошее поле, и нужно поблагодарить «Динамо», которое привезло свою технику для улучшения поля. Финал был финалом. Мы сделали все, что могли. Есть ошибки, конечно. Нужно развиваться дальше. Но сезон можно занести нам в актив. Закончили на 3-м месте в УПЛ, был финал Кубка Украины. Мне кажется, выглядели ничего, но «Динамо» - это «Динамо».

«Свой шанс они использовали, а мы проиграли. Поздравляю «Динамо». У нас был шанс на стандарте в первом тайме, когда Фаворов хороший имел момент. Против «Динамо» сложно ожидать много моментов. «Динамо» стало машиной сейчас, такого старого образца».

«Закономерная победа соперника. Мы пытались, чтобы финал был финалом», - сказал Скрипник.