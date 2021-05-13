Виктор СКРИПНИК: «Закономерная победа. Динамо стало машиной»

Наставник «Зари» прокомментировал поражение в финале Кубка Украины

  • 13.05.2021 22:15
  • 4614 просмотров
  • 8 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Закономерная победа. Динамо стало машиной»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение 0:1 от «Динамо» Киев в финале Кубка Украины.

«Запомнится атмосфера на стадионе. Обе команды скучали по такой атмосфере с болельщиками. Уже все отвыкли. Хорошее поле, и нужно поблагодарить «Динамо», которое привезло свою технику для улучшения поля. Финал был финалом. Мы сделали все, что могли. Есть ошибки, конечно. Нужно развиваться дальше. Но сезон можно занести нам в актив. Закончили на 3-м месте в УПЛ, был финал Кубка Украины. Мне кажется, выглядели ничего, но «Динамо» - это «Динамо».

«Свой шанс они использовали, а мы проиграли. Поздравляю «Динамо». У нас был шанс на стандарте в первом тайме, когда Фаворов хороший имел момент. Против «Динамо» сложно ожидать много моментов. «Динамо» стало машиной сейчас, такого старого образца».

«Закономерная победа соперника. Мы пытались, чтобы финал был финалом», - сказал Скрипник.

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Источник — Футбол 1/2/3

(18 голосов)

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Комментарии
    Archangel Michael
    online
      Archangel Michael, 13.05.2021 22:55
    +4
    Вот это горит у некоторых..
    Ссылка
    Archangel Michael
    online
      Archangel Michael, 13.05.2021 22:54
    +3
    Респект Виктору!
    Хороший тренер!
    Искренне хотел бы что-бы он что-то выиграл.
    Но сегодня - не судьба.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 13.05.2021 22:50
    -1
    Какая Динамо-машина мы уже увидели в еврокубках,а Зоря твоя никакущая-это да
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 13.05.2021 22:49
    0
    Машиной по работе с судьями. 100% удаление Шапоренко до 30-ой минуты, и раскатали бы Динамушку.
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 13.05.2021 22:38
    -3
    Да, да машиной для ассенизации какашек шубного босса
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 13.05.2021 22:25
    +5
    Динамо» стало машиною зараз, такого старого зразка. Це точно. Кубковий вийшов матч.
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 13.05.2021 22:24
    +8
    Молодцы!🖤🤍👏
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 13.05.2021 22:20
    +8
    Респект тренеру! Зорі не розгубити склад та пройти стики!
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 13.05.2021 22:24
    +8
    Молодцы!🖤🤍👏
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 13.05.2021 22:20
    +8
    Респект тренеру! Зорі не розгубити склад та пройти стики!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 13.05.2021 22:25
    +5
    Динамо» стало машиною зараз, такого старого зразка. Це точно. Кубковий вийшов матч.
    Ссылка
    Archangel Michael
    online
      Archangel Michael, 13.05.2021 22:55
    +4
    Вот это горит у некоторых..
    Ссылка
    Archangel Michael
    online
      Archangel Michael, 13.05.2021 22:54
    +3
    Респект Виктору!
    Хороший тренер!
    Искренне хотел бы что-бы он что-то выиграл.
    Но сегодня - не судьба.
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 13.05.2021 22:49
    0
    Машиной по работе с судьями. 100% удаление Шапоренко до 30-ой минуты, и раскатали бы Динамушку.
    Ссылка
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