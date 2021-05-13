Виталий ВЕРНИДУБ: «Динамо легко с нами не было, но их класс сказался»

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал поражение 0:1 от Динамо в финале Кубка Украины.
«Не удалось выполнить все, что хотели. «Динамо» точно не было легко. План, мне кажется, мы выполнили, но класс и мастерство игроков «Динамо» сказался. Нужно продолжать работать. Надеюсь, в следующем сезоне сделаем еще шаг вперед. Когда Василь вытащил пенальти, то это дало заряд, но «Динамо» очень организованно действует. Не дали нам шансов».
«В целом, сезон хороший: 3-е место УПЛ и финал Кубка Украины. И спасибо нашим болельщикам. Было приятно играть с такой поддержкой», - сказал Вернидуб.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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