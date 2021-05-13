Виталий ВЕРНИДУБ: «Динамо легко с нами не было, но их класс сказался»

Лидер команды прокомментировал поражение в финале Кубка Украины

  • 13.05.2021 22:03
  • 2016 просмотров
  • 2 комментария
Виталий ВЕРНИДУБ: «Динамо легко с нами не было, но их класс сказался»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал поражение 0:1 от Динамо в финале Кубка Украины.

«Не удалось выполнить все, что хотели. «Динамо» точно не было легко. План, мне кажется, мы выполнили, но класс и мастерство игроков «Динамо» сказался. Нужно продолжать работать. Надеюсь, в следующем сезоне сделаем еще шаг вперед. Когда Василь вытащил пенальти, то это дало заряд, но «Динамо» очень организованно действует. Не дали нам шансов».

«В целом, сезон хороший: 3-е место УПЛ и финал Кубка Украины. И спасибо нашим болельщикам. Было приятно играть с такой поддержкой», - сказал Вернидуб.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

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Комментарии
    Sunrise
    online
      Sunrise, 13.05.2021 22:08
    0
    И вам спасибо, Виталий, за сезон! Действительно очень хороший он вышел. А поддержка была бы вообще шикарной, если б нам дали купить билеты и приехать со всей страны)))
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    viktor77
      viktor77, 13.05.2021 22:06
    0
    🖤🤍👏
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    Sunrise
    online
      Sunrise, 13.05.2021 22:08
    0
    И вам спасибо, Виталий, за сезон! Действительно очень хороший он вышел. А поддержка была бы вообще шикарной, если б нам дали купить билеты и приехать со всей страны)))
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    viktor77
      viktor77, 13.05.2021 22:06
    0
    🖤🤍👏
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