Виталий ВЕРНИДУБ: «Динамо легко с нами не было, но их класс сказался»

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал поражение 0:1 от Динамо в финале Кубка Украины.

«Не удалось выполнить все, что хотели. «Динамо» точно не было легко. План, мне кажется, мы выполнили, но класс и мастерство игроков «Динамо» сказался. Нужно продолжать работать. Надеюсь, в следующем сезоне сделаем еще шаг вперед. Когда Василь вытащил пенальти, то это дало заряд, но «Динамо» очень организованно действует. Не дали нам шансов».

«В целом, сезон хороший: 3-е место УПЛ и финал Кубка Украины. И спасибо нашим болельщикам. Было приятно играть с такой поддержкой», - сказал Вернидуб.