Президент Александрии: «Команде нужен новый взгляд и новый путь»

Сергей Кузьменко прокомментировал уход из команды Владимира Шарана

  • 14.05.2021 16:05
  • 1052 просмотра
  • 3 комментария
Президент Александрии: «Команде нужен новый взгляд и новый путь»
© fco.com.ua

«Александрия» объявила о том, что многолетний наставник команды Владимир Шаран покинул клуб, а с нового сезона руководство рассчитывает на другой вектор развития.

Уход Шарана прокомментировал президент клуба Сергей Кузьменко.

«Весь мой опыт профессионального футбола связан с Владимиром Богдановичем, поэтому мне не просто подобрать сегодня слова. По взаимному согласию мы приняли решение, что футбольному клубу «Александрия» нужен перерыв. Перерыв для того, чтобы мы все посмотрели на александрийский футбол с другой стороны, с другими людьми и с другими эмоциями. Возможно, в какой-то степени с другим поколением, потому что, очевидно, за эти 8 лет выросло новое поколение футболистов и мы должны давать им шанс рядом с опытными игроками, которые являются основой нашей команды. Нужен новый взгляд».

«И посоветовавшись с Владимиром Богдановичем, я как президент футбольного клуба «Александрия» принял решение о том, что в следующем сезоне мы дадим возможность новой плеяде тренеров и футболистов показать Украине, александрийскому болельщику другой футбол. Верю в то, что он будет не только другим, но и таким же содержательным и качественным».

«Я убежден в том, что нам нужен этот опыт, нам нужен этот шаг», - сказал Кузьменко.

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Источник — ФК Александрия

(4 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 14.05.2021 16:15
    0
    Любой команде рано или поздно это нужно.В Александрии поздно поняли.Нада было постепенно перейти и перезагрузиться.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 14.05.2021 16:09
    0
    новий - не значить кращий
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 14.05.2021 16:09
    +3
    наберут детей ,з мин зарплатой и вылетят в 1-ю лигу
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 14.05.2021 16:09
    +3
    наберут детей ,з мин зарплатой и вылетят в 1-ю лигу
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 14.05.2021 16:15
    0
    Любой команде рано или поздно это нужно.В Александрии поздно поняли.Нада было постепенно перейти и перезагрузиться.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 14.05.2021 16:09
    0
    новий - не значить кращий
    Ссылка
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