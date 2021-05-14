Президент Александрии: «Команде нужен новый взгляд и новый путь»

«Александрия» объявила о том, что многолетний наставник команды Владимир Шаран покинул клуб, а с нового сезона руководство рассчитывает на другой вектор развития.

Уход Шарана прокомментировал президент клуба Сергей Кузьменко.

«Весь мой опыт профессионального футбола связан с Владимиром Богдановичем, поэтому мне не просто подобрать сегодня слова. По взаимному согласию мы приняли решение, что футбольному клубу «Александрия» нужен перерыв. Перерыв для того, чтобы мы все посмотрели на александрийский футбол с другой стороны, с другими людьми и с другими эмоциями. Возможно, в какой-то степени с другим поколением, потому что, очевидно, за эти 8 лет выросло новое поколение футболистов и мы должны давать им шанс рядом с опытными игроками, которые являются основой нашей команды. Нужен новый взгляд».

«И посоветовавшись с Владимиром Богдановичем, я как президент футбольного клуба «Александрия» принял решение о том, что в следующем сезоне мы дадим возможность новой плеяде тренеров и футболистов показать Украине, александрийскому болельщику другой футбол. Верю в то, что он будет не только другим, но и таким же содержательным и качественным».

«Я убежден в том, что нам нужен этот опыт, нам нужен этот шаг», - сказал Кузьменко.