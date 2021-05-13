На должность тренера Александрии претендуют три специалиста

После отставки Владимира Шарана следующий чемпионат «Александрия» начнет с новым главным тренером.
На вакантную должность главного тренера претендуют три специалиста, среди которых и Юрий Гура, в минувшем сезоне возглавлявший юниорский состав «горожан».
С новым рулевым клубное руководство определится в начале следующей недели. Затем уже он будет решать, войдут ли в тренерский штаб помощники Шарана, и кто останется в «Александрии» из игроков, у которых заканчиваются контракты 30 июня. Семеро футболистов клуба из Кировоградской области могут стать свободными агентами в ближайшее время.
«Александрия» финишировала на девятом месте УПЛ, набрав 29 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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