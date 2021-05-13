Владислав КУЛАЧ: «Был в шоке, когда прочитал об интересе Динамо»

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач, ставший лучшим бомбардиром сезона УПЛ, ничего не знает об интересе со стороны «Динамо».

«Знаете, сейчас, конечно, много слухов ходит, потому что есть интерес, да. Я этого не скрываю – есть интерес от клубов. Писали о «Динамо», но я также впервые это увидел и сам был в шоке. Но такая работа журналистов – написать, украсить. Я отношусь к этому нормально».

«Относительно европейских клубов – да, но чтобы сказать конкретно, что и куда, не могу. Какие-то разговоры, какие-то слухи, но пока я в отпуске. Постараемся определиться в ближайшее время. Возможно, останусь в «Ворскле». Возможно, куда-то перейду».

«Сейчас сам ничего не знаю. А то, что пишут... Мне кажется, такая ситуация возникает каждое трансферное окно», – сказал Кулач.