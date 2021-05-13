Владислав КУЛАЧ: «Был в шоке, когда прочитал об интересе Динамо»

Игрок не исключает, что покинет команду

  • 13.05.2021 19:45
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Владислав КУЛАЧ: «Был в шоке, когда прочитал об интересе Динамо»
© vorskla.com.ua

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач, ставший лучшим бомбардиром сезона УПЛ, ничего не знает об интересе со стороны «Динамо».

«Знаете, сейчас, конечно, много слухов ходит, потому что есть интерес, да. Я этого не скрываю – есть интерес от клубов. Писали о «Динамо», но я также впервые это увидел и сам был в шоке. Но такая работа журналистов – написать, украсить. Я отношусь к этому нормально».

«Относительно европейских клубов – да, но чтобы сказать конкретно, что и куда, не могу. Какие-то разговоры, какие-то слухи, но пока я в отпуске. Постараемся определиться в ближайшее время. Возможно, останусь в «Ворскле». Возможно, куда-то перейду».

«Сейчас сам ничего не знаю. А то, что пишут... Мне кажется, такая ситуация возникает каждое трансферное окно», – сказал Кулач.

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Источник — Футбол 24

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