Яремчук — лучший игрок Гента в матче с Остенде по версии WhoScored

Украинский футболист отметился голом на 14-й минуте встречи

  • 13.05.2021 18:48
  • 971 просмотр
  • 0 комментариев
Яремчук — лучший игрок Гента в матче с Остенде по версии WhoScored
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук стал лучшим игроком своей команды в поединке чемпионата Бельгии против «Остенде» (2:1) по версии авторитетного портала WhoScored.

Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Гента» и открыл счет на 14-й минуте встречи. Роман провел полный матч, на 92-й минуте записав в свой пассив желтую карточку.

За свою игру украинец получил наивысшую оценку в составах обеих команд — 7,7 балла. На втором месте центральный защитник Годо, забивший второй гол «Гента» — 7,6 балла.

Всего в текущем сезоне Яремчук провел за «Гент» 40 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач.

«Гент» — «Остенде» — 2:1
Голы: Яремчук, 14, Годо, 59 — Хюльсагер, 62

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WhoScored.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности