Яремчук — лучший игрок Гента в матче с Остенде по версии WhoScored

25-летний форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук стал лучшим игроком своей команды в поединке чемпионата Бельгии против «Остенде» (2:1) по версии авторитетного портала WhoScored.

Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Гента» и открыл счет на 14-й минуте встречи. Роман провел полный матч, на 92-й минуте записав в свой пассив желтую карточку.

За свою игру украинец получил наивысшую оценку в составах обеих команд — 7,7 балла. На втором месте центральный защитник Годо, забивший второй гол «Гента» — 7,6 балла.

Всего в текущем сезоне Яремчук провел за «Гент» 40 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач.

«Гент» — «Остенде» — 2:1

Голы: Яремчук, 14, Годо, 59 — Хюльсагер, 62