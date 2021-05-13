Криштиану РОНАЛДУ: «100 голов? Не останавливайся на достигнутом!»

36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду, который недавно достиг отметки в 100 забитых мячей за туринский клуб, хочет продолжить забивать.

«Не останавливайся на достигнутом!», — прокомментировал Роналду свое фото с цифрой «100».

Контракт Криштиану с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.