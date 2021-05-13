Криштиану РОНАЛДУ: «100 голов? Не останавливайся на достигнутом!»

36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду, который недавно достиг отметки в 100 забитых мячей за туринский клуб, хочет продолжить забивать.
«Не останавливайся на достигнутом!», — прокомментировал Роналду свое фото с цифрой «100».
Контракт Криштиану с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
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Источник — Instagram
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