Источник: Кулач в Динамо — это слухи. Клуб ни с кем переговоров не ведет

Руководство киевского «Динамо» не ведет переговоров ни с одним из потенциальных новичков команды. Менеджмент клуба сосредоточен на приведении в порядок ситуации с молодыми футболистами.

«Слухи в СМИ о Кулаче в «Динамо» и неких новых бразильцах — это слухи и только. Ни одних конкретных переговоров и ни с кем руководство «Динамо» не ведет.

Мало того, на контракте в клубе настолько много игроков как первой, так и молодежной команды, масса сданных в аренду, что первоочередной задачей менеджменту поставлено разобраться с ненужными людьми. И здесь действительно кипит работа. После окончания сезона будет принято решение по многим игрокам «на выход». А по входу есть вопросы. Но о них позднее», — пишет канал «Динамо Киев Inside».