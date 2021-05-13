Источник: Кулач в Динамо — это слухи. Клуб ни с кем переговоров не ведет

Менеджмент киевского клуба сосредоточен на приведении в порядок ситуации с молодыми игроками

  • 13.05.2021 16:27
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  • 1 комментарий
Источник: Кулач в Динамо — это слухи. Клуб ни с кем переговоров не ведет
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

Руководство киевского «Динамо» не ведет переговоров ни с одним из потенциальных новичков команды. Менеджмент клуба сосредоточен на приведении в порядок ситуации с молодыми футболистами.

«Слухи в СМИ о Кулаче в «Динамо» и неких новых бразильцах — это слухи и только. Ни одних конкретных переговоров и ни с кем руководство «Динамо» не ведет.

Мало того, на контракте в клубе настолько много игроков как первой, так и молодежной команды, масса сданных в аренду, что первоочередной задачей менеджменту поставлено разобраться с ненужными людьми. И здесь действительно кипит работа. После окончания сезона будет принято решение по многим игрокам «на выход». А по входу есть вопросы. Но о них позднее», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

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Источник — Telegram

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Комментарии
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 13.05.2021 16:40
    0
    У ДК уже есть форвард подобного типа - Беседин.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 13.05.2021 16:40
    0
    У ДК уже есть форвард подобного типа - Беседин.
    Ссылка
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