Рекордная зарплата. Известны детали соглашения Дугласа Косты с Гремио

30-летний полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, проводящий нынешний сезон на правах аренды в «Баварии», близок к тому, чтобы вернуться в Бразилию.

Накануне футболист провел переговоры с «Гремио», которые завершились успешно. Дуглас Коста готов в ближайшие дни вернуться в Бразилию, если «Ювентус» согласится расторгнуть с ним контракт, срок которого истекает летом следующего года.

По имеющимся данным, ради возможности снова играть за «Гремио» Дуглас Коста отказался от варианта с мадридским «Атлетико».

Впрочем, несмотря на готовность пойти на существенное сокращение зарплаты, в «Гремио» Коста все равно может стать самым высокооплачиваемым игроком за всю историю клуба.

«Гремио» готов платить Дугласу Косте по 280 тысяч евро в месяц, а также разово заплатить футболисту 155 тысяч евро в качестве подъемных.

Напомним, именно из «Гремио» Дуглас Коста и переезжал в Европу – в ряды «Шахтера» в январе 2010 года за 8 миллионов евро.