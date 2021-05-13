Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Отлично, но работа еще не закончена»

28-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал победу над «Беневенто» (2:0) в поединке 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Отлично, ребята, но работа еще не закончена, давайте продолжим в том же духе», — прокомментировал Руслан подборку фото с матча.
Малиновский вышел на поле в стартовом составе «Аталанты» и отметился результативной передачей на Муриэля на 22-й минуте встречи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.