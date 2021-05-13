Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Отлично, но работа еще не закончена»

28-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал победу над «Беневенто» (2:0) в поединке 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Отлично, ребята, но работа еще не закончена, давайте продолжим в том же духе», — прокомментировал Руслан подборку фото с матча.

Малиновский вышел на поле в стартовом составе «Аталанты» и отметился результативной передачей на Муриэля на 22-й минуте встречи.