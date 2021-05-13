Никита КАМЕНЮКА: «Фаворита в финале Кубка Украины нет»

Легенда «Зари» - о матче против «Динамо»

  • 13.05.2021 14:27
  • 238 просмотров
  • 0 комментариев
Никита КАМЕНЮКА: «Фаворита в финале Кубка Украины нет»
© ФК Заря Луганск. Никита Каменюка

Легенда «Зари», а ныне ассистент главного тренера команды Виктора Скрипника Никита Каменюка поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против «Динамо», который состоится сегодня, 13 мая:

«Жду от сегодняшнего матча в финале Кубка Украины зрелищного футбола, красивой игры команд, чтобы в итоге победа досталась луганской «Заре». Это Кубок, считаю, фаворита до матча нет. Исход может быть любой и непредсказуемый. Надеюсь, матч понравится болельщикам. Мне все равно, в основное время или по пенальти, главное, чтобы Кубок достался «Заре».

На мой взгляд, «Заря» по ходу сезона показывала классный футбол и в последнем матче с «Александрией» подтвердила, что подходит к финалу в хорошей форме. Уверен, команда настроена решительно, по-боевому на матч с «Динамо».

Конечно, команда Луческу – сильный оппонент. Прежде всего, «Динамо» опасно коллективной игрой, стандартными положениями. Видно, что в коллективе хороший микроклимат, каждый нацелен на результат».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности