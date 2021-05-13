Никита КАМЕНЮКА: «Фаворита в финале Кубка Украины нет»

Легенда «Зари», а ныне ассистент главного тренера команды Виктора Скрипника Никита Каменюка поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против «Динамо», который состоится сегодня, 13 мая:
«Жду от сегодняшнего матча в финале Кубка Украины зрелищного футбола, красивой игры команд, чтобы в итоге победа досталась луганской «Заре». Это Кубок, считаю, фаворита до матча нет. Исход может быть любой и непредсказуемый. Надеюсь, матч понравится болельщикам. Мне все равно, в основное время или по пенальти, главное, чтобы Кубок достался «Заре».
На мой взгляд, «Заря» по ходу сезона показывала классный футбол и в последнем матче с «Александрией» подтвердила, что подходит к финалу в хорошей форме. Уверен, команда настроена решительно, по-боевому на матч с «Динамо».
Конечно, команда Луческу – сильный оппонент. Прежде всего, «Динамо» опасно коллективной игрой, стандартными положениями. Видно, что в коллективе хороший микроклимат, каждый нацелен на результат».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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