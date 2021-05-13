Томас ТУХЕЛЬ: «Мы были недостаточно остры в атаке»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

«Первый тайм был нормальным. Моментов было предостаточно, чтобы повести 3:0. Но счет стал 0:1, потому что мы забыли забить в чужие ворота, а затем фактически забили в свои. Не знаю, как бы забил «Арсенал», если бы мы сами им не дали возможность.

Мы были недостаточно остры в атаке, не так энергичны, как обычно. Мы за это в ответе, я за это в ответе. Этого было недостаточно, чтобы выиграть.

Нельзя ожидать, что мы выиграем, если мы не на 100% в игре. Почти весь второй тайм у нас не было ударов. Возможно, мы заслужили это и чему-то научимся», - сказал Тухель.