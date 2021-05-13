В воскресенье, 16 мая, состоится матч 36 тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм » примет «Вулверхэмптон».
Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:05 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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