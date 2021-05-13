Малиновский вышел на первую строчку в списке лучших ассистентов Серии А

Украинский хавбек проводит фееричную концовку сезона

  • 13.05.2021 10:45
  • 3991 просмотр
  • 7 комментариев
Малиновский вышел на первую строчку в списке лучших ассистентов Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

28-летний хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский возглавил список лучших ассистентов Серии А. На его счету уже 11 результативных передач.

Аналогичное количество голевых пасов отдал бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку.

По 10 ассистов в активе таких игроков, как Генрих Мхитарян («Рома»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио») и Петр Зелиньски («Наполи»).

Отметим, что всего в этом сезоне Малиновский провел в чемпионате Италии 34 матча, также он забил 7 голов.

Напомним, накануне Малиновский отдал результативную передачу в матче с «Беневенто» (2:0).

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 13.05.2021 11:57
    +1
    Это при том что кучу игр на скамье запасных в первой части сезона сидел! Браво!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 13.05.2021 11:49
    +1
    Красава, но Лукаку тоже конечно монстр! По системе гол+пас, наверное 1 место берет...
    Ссылка
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 13.05.2021 11:09
    +2
    Красава, так тримати!!!
    Ссылка
    M@ks_7777.
    online
      M@ks_7777., 13.05.2021 11:06
    +1
    Лучший
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 13.05.2021 11:05
    +1
    Невийшов а розділив 1 місце з Лукаку
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 13.05.2021 10:59
    +1
    Ціна Маліновського в межах 40000000-50000000 евро
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.05.2021 10:53
    -1
    Наш сучонок
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 13.05.2021 11:09
    +2
    Красава, так тримати!!!
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 13.05.2021 11:57
    +1
    Это при том что кучу игр на скамье запасных в первой части сезона сидел! Браво!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 13.05.2021 11:49
    +1
    Красава, но Лукаку тоже конечно монстр! По системе гол+пас, наверное 1 место берет...
    Ссылка
    M@ks_7777.
    online
      M@ks_7777., 13.05.2021 11:06
    +1
    Лучший
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 13.05.2021 11:05
    +1
    Невийшов а розділив 1 місце з Лукаку
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 13.05.2021 10:59
    +1
    Ціна Маліновського в межах 40000000-50000000 евро
    Ссылка
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