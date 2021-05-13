Малиновский вышел на первую строчку в списке лучших ассистентов Серии А

28-летний хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский возглавил список лучших ассистентов Серии А. На его счету уже 11 результативных передач.

Аналогичное количество голевых пасов отдал бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку.

По 10 ассистов в активе таких игроков, как Генрих Мхитарян («Рома»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио») и Петр Зелиньски («Наполи»).

Отметим, что всего в этом сезоне Малиновский провел в чемпионате Италии 34 матча, также он забил 7 голов.

Напомним, накануне Малиновский отдал результативную передачу в матче с «Беневенто» (2:0).