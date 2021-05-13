Микель АРТЕТА: «В матчах против Челси приходится страдать»

Вчера «Арсенал» в 36-м туре АПЛ на выезде обыграл «Челси» 1:0. Главный тренер «Канониров» Микель Артета поделился впечатлениями от матча:
«Я очень рад. Мы не выигрывали здесь 10 лет, поэтому очень хорошо добиться результата.
Это подарок, потому что мы прессинговали организованно и с правильным отношением к делу, вынуждая соперника ошибаться. Мы были организованы.
Когда приезжаешь на «Стэмфорд Бридж» играть против Тухеля, приходится страдать. Думать о том, чтобы возить «Челси» здесь, нереалистично. Отношение команды к делу было выдающимся. Я счастлив».
Источник — BBC
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