Микель АРТЕТА: «В матчах против Челси приходится страдать»

Вчера «Арсенал» в 36-м туре АПЛ на выезде обыграл «Челси» 1:0. Главный тренер «Канониров» Микель Артета поделился впечатлениями от матча:

«Я очень рад. Мы не выигрывали здесь 10 лет, поэтому очень хорошо добиться результата.

Это подарок, потому что мы прессинговали организованно и с правильным отношением к делу, вынуждая соперника ошибаться. Мы были организованы.

Когда приезжаешь на «Стэмфорд Бридж» играть против Тухеля, приходится страдать. Думать о том, чтобы возить «Челси» здесь, нереалистично. Отношение команды к делу было выдающимся. Я счастлив».