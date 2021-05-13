Микель АРТЕТА: «В матчах против Челси приходится страдать»

Наставник «Арсенала» - о победе над «Челси»

  • 13.05.2021 10:28
  • 150 просмотров
  • 0 комментариев
Микель АРТЕТА: «В матчах против Челси приходится страдать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Вчера «Арсенал» в 36-м туре АПЛ на выезде обыграл «Челси» 1:0. Главный тренер «Канониров» Микель Артета поделился впечатлениями от матча:

«Я очень рад. Мы не выигрывали здесь 10 лет, поэтому очень хорошо добиться результата.

Это подарок, потому что мы прессинговали организованно и с правильным отношением к делу, вынуждая соперника ошибаться. Мы были организованы.

Когда приезжаешь на «Стэмфорд Бридж» играть против Тухеля, приходится страдать. Думать о том, чтобы возить «Челси» здесь, нереалистично. Отношение команды к делу было выдающимся. Я счастлив».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности