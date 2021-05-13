В перенесенном матче 7-го тура Первой лиги Украины «Альянс» из Липовой Долины обыграл житомирское «Полесье» со счетом 4:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Валерий Рогозинский (Альянс).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Лебеденко (Альянс).
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Николай Агапов (Альянс).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Андрущенко (Полесье).
|51'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Швец (Полесье).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Илья Зубков (Альянс).
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Источник — Sport.ua
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