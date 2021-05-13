Иммобиле стал первым игроком Лацио, забившим 20+ голов в 4 сезонах Серии А

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Лацио» обыграл «Парму» со счетом 1:0 благодаря голу, забитому Чиро Иммобиле на 5-й компенсированной ко второму тайму минуте.

Гол стал для итальянца 20-м в Серии А в сезоне-2020/21. Иммобиле в 4-й раз забил не менее 20 голов в сезоне, выступая за «Лацио». В кампании-2019/20 он отличился 36 раз, в сезоне-2017/18 – 29, 2016/17 – 23.

Чиро вошел в историю римского клуба, поскольку стал первым игроком «Лацио», кому удалось записать на свой счет 4 сезона с 20+ голами в чемпионате Италии.