ВПК-Агро хочет выкупить трех игроков Зари

Клуб Первой лиги намерен сохранить Агапова, Сухаря и Поддубного

  • 13.05.2021 04:30
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ВПК-Агро хочет выкупить трех игроков Зари
© ФК Заря Луганск. Тимофей Сухарь

Клуб Первой лиги «ВПК-Агро» направил запрос в адрес луганской «Зари» с предложением выкупить права на защитников Максима Агапова и Тимофея Сухаря, а также полузащитника Дмитрия Поддубного.

Все трое перебрались в «ВПК-Агро» во время зимней паузы в чемпионате на правах аренды до конца сезона.

21-летний Агапов провел за «ВПК-Агро» 8 матчей, 22-летний Сухарь принял участие в 12 поединках, а 21-летний Поддубный сыграл 5 матчей.

В перенесенном поединке 6-го тура Первой лиги «ВПК-Агро» в Днепре крупно проиграл «Вересу» (0:4). С 28 очками команда Сергея Соловьева занимает 11-е место в турнирной таблице. 16 мая ее ждет выездной поединок с «Нивой».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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