ВИДЕО. Остановите ракеты! Соломон призвал Палестину к прекращению огня

21-летний игрок «Шахтера» и сборной Израиля просит прекратить террор

  • 13.05.2021 04:00
  • 201 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Остановите ракеты! Соломон призвал Палестину к прекращению огня
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон призвал Палестину прекратить огонь в сторону Израиля.

21-летний игрок сборной Израиля сказал: «Остановите ракеты. Прекратите террор. Мы вместе с Израилем».

В последние дни ситуация вокруг палестино-израильского конфликта обострилась, произошли многочисленные столкновения между бойцами израильской полиции и палестинцами. Происходят взаимные обстрелы, обвинения, грозные заявления.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракеты по территории еврейского государства, что привело к жертвам. В результате ответных ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля десятки палестинцев погибли и сотни получили ранения.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    leylatrxgt3
    online
      leylatrxgt3, 13.05.2021 04:42
    0
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    leylatrxgt3
    online
      leylatrxgt3, 13.05.2021 04:42
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ---- https://h0m.ru/5Bi6S
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