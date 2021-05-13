ВИДЕО. Остановите ракеты! Соломон призвал Палестину к прекращению огня

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон призвал Палестину прекратить огонь в сторону Израиля.

21-летний игрок сборной Израиля сказал: «Остановите ракеты. Прекратите террор. Мы вместе с Израилем».

В последние дни ситуация вокруг палестино-израильского конфликта обострилась, произошли многочисленные столкновения между бойцами израильской полиции и палестинцами. Происходят взаимные обстрелы, обвинения, грозные заявления.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракеты по территории еврейского государства, что привело к жертвам. В результате ответных ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля десятки палестинцев погибли и сотни получили ранения.