Садио Мане поддержал Палестину в борьбе против Израиля

Полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала Садио Мане публикацией в Instagram поддержал Палестину в борьбе против Израиля.

В последние дни ситуация вокруг палестино-израильского конфликта начала обостряться, произошли многочисленные столкновения между бойцами израильской полиции и палестинцами. Происходят взаимные обстрелы, обвинения, грозные заявления.

В ночь на 11 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракеты по территории еврейского государства. В результате ответных ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля десятки палестинцев погибли и сотни получили ранения.