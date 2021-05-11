Садио Мане поддержал Палестину в борьбе против Израиля

Полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала Садио Мане публикацией в Instagram поддержал Палестину в борьбе против Израиля.
В последние дни ситуация вокруг палестино-израильского конфликта начала обостряться, произошли многочисленные столкновения между бойцами израильской полиции и палестинцами. Происходят взаимные обстрелы, обвинения, грозные заявления.
В ночь на 11 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракеты по территории еврейского государства. В результате ответных ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля десятки палестинцев погибли и сотни получили ранения.
Источник — Instagram
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