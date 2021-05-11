Садио Мане поддержал Палестину в борьбе против Израиля

Ситуация вокруг палестино-израильского конфликта начала обостряться

  • 11.05.2021 23:00
  • 1166 просмотров
  • 9 комментариев
Садио Мане поддержал Палестину в борьбе против Израиля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала Садио Мане публикацией в Instagram поддержал Палестину в борьбе против Израиля.

В последние дни ситуация вокруг палестино-израильского конфликта начала обостряться, произошли многочисленные столкновения между бойцами израильской полиции и палестинцами. Происходят взаимные обстрелы, обвинения, грозные заявления.

В ночь на 11 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракеты по территории еврейского государства. В результате ответных ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля десятки палестинцев погибли и сотни получили ранения.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 11.05.2021 23:53
    0
    Такими заявами можна дуже попортити собі імідж. Краще просто класно грати в футбол.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.05.2021 23:51
    +1
    А ракеты из Сектора Газа мусули выпускают по Израилю исключительно в мирных целях.
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 11.05.2021 23:51
    0
    PaulK77, 11.05.2021 23:38
    Евреи пусть наш Голодомор признают геноцидом сначала
    А что после этого?
    Ссылка
    PaulK77
    online
      PaulK77, 11.05.2021 23:38
    0
    Евреи пусть наш Голодомор признают геноцидом сначала
    Ссылка
    M K
    online
      M K, 11.05.2021 23:23
    +1
    За евреев.
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 11.05.2021 23:23
    +3
    Шма Исраель! Какая страна палестина? это где? ахаха. Пусть мане историю учит и коран ( в котором есть написано, что это земля евреев)
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    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 11.05.2021 23:14
    +4
    Евреи их затопчат все равно)
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    BekXan
      BekXan, 11.05.2021 23:13
    +7
    Будет ещё веселей скорее всего Израилю рано или поздно это надоест и следующая наземная операция сотрёт с земли вообще палестину.
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.05.2021 23:09
    +5
    Кто бы сомневался, что мусульманин, у которого папа имам местной мечети, не поддержит своих.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 11.05.2021 23:13
    +7
    Будет ещё веселей скорее всего Израилю рано или поздно это надоест и следующая наземная операция сотрёт с земли вообще палестину.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.05.2021 23:09
    +5
    Кто бы сомневался, что мусульманин, у которого папа имам местной мечети, не поддержит своих.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 11.05.2021 23:14
    +4
    Евреи их затопчат все равно)
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 11.05.2021 23:23
    +3
    Шма Исраель! Какая страна палестина? это где? ахаха. Пусть мане историю учит и коран ( в котором есть написано, что это земля евреев)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.05.2021 23:51
    +1
    А ракеты из Сектора Газа мусули выпускают по Израилю исключительно в мирных целях.
    Ссылка
    M K
    online
      M K, 11.05.2021 23:23
    +1
    За евреев.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 11.05.2021 23:53
    0
    Такими заявами можна дуже попортити собі імідж. Краще просто класно грати в футбол.
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 11.05.2021 23:51
    0
    PaulK77, 11.05.2021 23:38
    Евреи пусть наш Голодомор признают геноцидом сначала
    А что после этого?
    Ссылка
    PaulK77
    online
      PaulK77, 11.05.2021 23:38
    0
    Евреи пусть наш Голодомор признают геноцидом сначала
    Ссылка
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