Малиновский получил вторую оценку за матч с Беневенто по версии WhoScored

28-летний украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский принял участие в домашнем поединке 36-го тура Серии А против «Беневенто» (2:0).
Малиновский вышел на поле в стартовом составе «Аталанты» и отметился результативной передачей на Муриэля на 22-й минуте встречи. На 59-й минуте Руслан был заменен на Алексея Миранчука.
Авторитетный портал WhoScored высоко оценил игру украинца, поставив ему 7,6 балла. Это вторая оценка в составе обеих команд. Больше получил только Муриэль — 7,9 балла.
Россиянин Миранчук, заменивший Малиновского, получил 6,8 балла.
Источник — WhoScored.com
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