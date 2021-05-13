Малиновский получил вторую оценку за матч с Беневенто по версии WhoScored

28-летний украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский принял участие в домашнем поединке 36-го тура Серии А против «Беневенто» (2:0).

Малиновский вышел на поле в стартовом составе «Аталанты» и отметился результативной передачей на Муриэля на 22-й минуте встречи. На 59-й минуте Руслан был заменен на Алексея Миранчука.

Авторитетный портал WhoScored высоко оценил игру украинца, поставив ему 7,6 балла. Это вторая оценка в составе обеих команд. Больше получил только Муриэль — 7,9 балла.

Россиянин Миранчук, заменивший Малиновского, получил 6,8 балла.