Шальке – Герта – 1:2. Вылетели и уже не играют. Видео голов и обзор матча

12 мая прошел поединок 31-го тура чемпионата Германии.
Смотрите видео голов и обзор матча «Шальке» – «Герта» – 1:2.
Голы: Харит, 6 – Боята, 18, Нганкам, 73.
События матча
|89'
|Доди Лукебакио (Герта) получает красную карточку.
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Джессик Нганкам (Герта).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Дедрик Бойата (Герта).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Амин Харит (Шальке).
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Источник — Sport.ua
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