Ла Лига. Минимальные победы Сельты и Уэски

Состоялись еще два матча 36-го тура испанской Ла Лиги. «Сельта» и «Уэска» с одинаковым счетом обыграли «Хетафе» и «Атлетик» Бильбао соответственно.
«Сельта» - «Хетафе» - 1:0
Гол: Нолито 24
«Уэска» - «Атлетик» Бильбао – 1:0
Гол: Рамирес 61
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Источник — Sport.ua
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