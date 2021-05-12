ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Чемпионство Ман Сити - потрясающее достижение»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел пресс-конференцию накануне матча против «Манчестер Юнайтед». Клопп поздравил «Манчестер Сити» с чемпионством и похвалил наставника «Ман Юнайтед» Оле Гуннара Сульшера:
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Источник — Sport.ua
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