Известен город, который примет финал ЛЧ. Это не Лиссабон

Финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити», который состоится 29 мая, все же будет перенесен из Стамбула. Об этом сообщают английские СМИ.

При этом решающий поединок будет перенесен не в Лиссабон, как писалось ранее, а в другой португальский город – Порту. Официально о переносе финала УЕФА сообщит завтра, 13 мая.

Матч пройдет со зрителями на трибунах. «Челси» и «Манчестер Сити» получат квоты для своих болельщиков в размере от 4500 до 6000 билетов на каждую из команд.