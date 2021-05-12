Известен город, который примет финал ЛЧ. Это не Лиссабон

Решающий матч будет перенесен из Стамбула

  • 12.05.2021 21:24
  • 5797 просмотров
  • 4 комментария
Известен город, который примет финал ЛЧ. Это не Лиссабон
© Getty Images/Global Images Ukraine

Финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити», который состоится 29 мая, все же будет перенесен из Стамбула. Об этом сообщают английские СМИ.

При этом решающий поединок будет перенесен не в Лиссабон, как писалось ранее, а в другой португальский город – Порту. Официально о переносе финала УЕФА сообщит завтра, 13 мая.

Матч пройдет со зрителями на трибунах. «Челси» и «Манчестер Сити» получат квоты для своих болельщиков в размере от 4500 до 6000 билетов на каждую из команд.

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Источник — The Times

(19 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.05.2021 22:41
    0
    в УЕФА явно наркотой балуются....либо уже англичанам отдайте, либо туркам оставьте...
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 12.05.2021 21:47
    -1
    УЕФА не хочет идти на поводу у англичан.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 12.05.2021 21:43
    -1
    Эти дебилы с УЕФА так и не захотели дать финал Лондону. Полный маразм....
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 12.05.2021 21:28
    -2
    Лишь бы погода была хорошей для игры.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.05.2021 22:41
    0
    в УЕФА явно наркотой балуются....либо уже англичанам отдайте, либо туркам оставьте...
    Ссылка
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