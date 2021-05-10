Лиссабон может второй год подряд принять финал Лиги чемпионов

По информации британских СМИ, переговоры УЕФА и правительства Великобритании по поводу переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон пока не увенчались успехом.
УЕФА просит власти Великобритании сократить коронавирусные ограничения для болельщиков и организовать полноценный праздник футбола.
Если договориться не удастся, то в качестве альтернативы УЕФА выбрал вариант с Лиссабоном. В прошлом году именно там прошел финал ЛЧ, а сейчас нет столь жестких ограничений.
Лиссабон устраивает официальных трансляторов и спонсоров Лиги чемпионов, однако приоритетом остается стадион Уэмбли. Стамбулу обещают отдать один из финалов ЛЧ следующих сезонов.
«Манчестер Сити» и «Челси» должны провести финал 29 мая.
Источник — Sky Sports
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