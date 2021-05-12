Малиновский – в основе Аталанты на матч с Беневенто

Виктор Коваленко снова остался в запасе

  • 12.05.2021 20:56
  • 552 просмотра
  • 1 комментарий
Малиновский – в основе Аталанты на матч с Беневенто
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 12 мая «Аталанта» в 36-м туре Серии А дома примет «Беневенто». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Стал известен состав «Аталанты» на матч. Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут, а Виктор Коваленко снова остался в запасе.

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Ромеро, Паломино, Госенс, Де Роон, Фройлер, Малиновский, Пессина, Муриэль, Сапата

Запас: Росси, Спортьелло, Мэле, Шутало, Ламмерс, Кальдара, Джимсити, Коваленко, Руджери, Миранчук, Иличич, Пашалич

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Serie A

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.05.2021 20:59
    +1
    Так як Малина зараз грає було би дивно якби не попав в основу. 🇺🇦👍
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.05.2021 20:59
    +1
    Так як Малина зараз грає було би дивно якби не попав в основу. 🇺🇦👍
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности