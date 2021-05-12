Малиновский – в основе Аталанты на матч с Беневенто

Сегодня, 12 мая «Аталанта» в 36-м туре Серии А дома примет «Беневенто». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Стал известен состав «Аталанты» на матч. Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут, а Виктор Коваленко снова остался в запасе.

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Ромеро, Паломино, Госенс, Де Роон, Фройлер, Малиновский, Пессина, Муриэль, Сапата