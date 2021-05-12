Экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить команду АПЛ «Кристал Пэлас».

Лэмпард является основным кандидатом на замену нынешнему тренеру «Кристал Пэлас» Рою Ходжсону, у которого летом истекает контракт. 73-летний специалист, скорее всего, покинет клуб, и руководство планирует пригласить Лэмпарда.

Лэмпард, ранее возглавлявший «Дерби Каунти», распрощался с «Челси» в январе 2021 года. На его место пришел Томас Тухель, который вывел команду в финал Лиги чемпионов, где «синие» будет играть против «Манчестер Сити».