Экс-наставник Челси Фрэнк Лэмпард может возглавить команду АПЛ

Фрэнк является основным кандидатом на замену Рою Ходжсону в «Кристал Пэлас»

  • 12.05.2021 21:41
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Экс-наставник Челси Фрэнк Лэмпард может возглавить команду АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить команду АПЛ «Кристал Пэлас».

Лэмпард является основным кандидатом на замену нынешнему тренеру «Кристал Пэлас» Рою Ходжсону, у которого летом истекает контракт. 73-летний специалист, скорее всего, покинет клуб, и руководство планирует пригласить Лэмпарда.

Лэмпард, ранее возглавлявший «Дерби Каунти», распрощался с «Челси» в январе 2021 года. На его место пришел Томас Тухель, который вывел команду в финал Лиги чемпионов, где «синие» будет играть против «Манчестер Сити».

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Источник — The Telegraph

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