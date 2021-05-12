Известен арбитр финала Лиги чемпионов

Игру будет обслуживать испанская бригада судей

  • 12.05.2021 20:01
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  • 1 комментарий
Известен арбитр финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антониу Матеу Лаос

УЕФА официально сообщила о том, что финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» будет обслужить испанская бригада судей во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Помогать ему будут соотечественники Пау Себриан и Роберто дель Паломар, а четвертым рефери станет Карлос дель Серро. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес, ассистентами которого станут Хуан Мартинес, Иньиго Прието и поляк Павел Хиль.

В нынешнем сезоне Лаос обслужил уже 6 матчей Лиги чемпионов, в том числе матч 1/4 финала «Бавария» - ПСЖ. Также он работал на матче 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Рома» в Киеве.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 29 мая. Начало – в 22:00 по Киеву. Матч может быть перенесен из Стамбула в Лиссабон.

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.05.2021 20:55
    0
    судья есть, а место проведения под вопросом...чудеса...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.05.2021 20:55
    0
    судья есть, а место проведения под вопросом...чудеса...
    Ссылка
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