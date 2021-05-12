Алексей БЕЛИК: «Вторую часть чемпионата Шахтер провалил»

Донецкий клуб мог раньше уволить главного тренера Луиша Каштру, считает специалист

  • 12.05.2021 18:36
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Алексей БЕЛИК: «Вторую часть чемпионата Шахтер провалил»
© ФК Шахтер Донецк. Алексей Белик

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик поделился мнением об изменениях на тренерском мостике донецкого клуба.

— «Шахтер» расстался с главным тренером команды Луишем Каштру. Изменения на тренерском мостике дончан напрашивались?
— Думаю, да. Все-таки всем было заметно, что вторую часть чемпионата «Шахтер» фактически провалил. Впрочем, были сбои еще и осенью, но весной они оказались более существенными и привели к тому, что команда досрочно сложила чемпионские полномочия. Результата не было, контракт с тренером подошел к концу, поэтому «Шахтер» решил искать нового тренера вместо Луиша Каштру.

— Когда прозвучали первые сигналы к тому, что нынешний чемпионат для «горняков» сложится неудачно?
— Сейчас легко говорить, что можно было сменить главного тренера еще зимой и тогда, возможно, весной можно было не допустить таких результатов и не проиграть чемпионство. Но сезон был непростой. Коронавирус повлиял на все команды, в итоге после лета «Шахтер» сразу начал новый сезон. Восстановления, по сути, не было. Возможно, из-за этого появились спады и подъемы.

Но даже если тогда и можно было задумываться о смене главного тренера, по щелчку пальца такие вопросы не решаются. Со стороны кажется, что уволить легко и взять сразу другого тренера. Но это небыстрый процесс, чтобы угадать с новым тренером. Думаю, менеджмент «Шахтера» поступил правильно, дав Каштру возможность начать с командой весеннюю часть сезона. Наверное, если бы я решал кадровые вопросы, то «попросил» Каштру после того, как он проиграл «Динамо», когда стало ясно, что команда упустила чемпионский титул.

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Источник — zbirna.com

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