Ман Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на пропущенный матч 34-го тура Премьер-лиги Англии «МЮ» – «Ливерпуль».

«У этого матча есть очень много скрытых подтекстов. Последнее время команда Клоппа выиграла Лигу чемпионов и играла в финале ЛЧ, также она стала чемпионом АПЛ, набрав 99 очков и имея огромный отрыв от манкунианцев. Если спросить поклонников МЮ, то непросто будет вспомнить, когда их любимцы выигрывали золото АПЛ. Я помогу вспомнить! Это было в сезоне 2012/2013, восемь лет назад. Вы думаете, что такой именитый клуб так просто это оставит? Ни в коем случае! Манкунианцы в финале Лиги Европы и постараются ее выиграть. МЮ весь сезон конкурировал с «Ман Сити», который стал чемпионом АПЛ как раз после того, как команда Сульшера уступила «Лестеру» (1:2). «Лисы» вернулись на третье место в чемпионате Англии. Правда, в этом матче Сульшер поберег большую группу основы. Для чего? Именно для матча с «мерсисайдцами» для того, чтобы лишить их возможности играть в Лиге чемпионов следующего сезона!

МЮ сделает все возможное, чтобы в личной встрече выиграть у «мерсисайдцев» и не пустить их в заветную четверку. У «Ливерпуля», который набрал 57 баллов, после матча с МЮ значительно легче календарь, чем у конкурентов. Но у «Лестера» уже 66 очков, а «Челси» имеет 64 балла. «Вест Хэм» нашего Андрея Ярмоленко набрал 58 баллов и тоже хочет видеть себя в квартете лучших. Как вам такая интрига? Просто шикарно!

Но МЮ в данной ситуации постарается использовать основную проблему «Ливерпуля» - это центр обороны, где сейчас нет травмированного Ван Дейка. Надежности в обороне «мерсисайдцев» нет. Да, они уже два месяца в АПЛ не проигрывают и в строю вся группа атаки. Но их соперник МЮ до этого проигрывал в чемпионате Англии еще в январе «Шеффилд Юнайтед» (1:2). Для «Ливерпуля» ничья была бы неплохим результатом, но МЮ очень зол на них и очки дарить не собирается. Хочется поделиться с вами той стороной и теми нюансами, о которых обычно не пишут. Об этом знают только игроки, тренеры и клубы. Получив эту информацию, вы будете лучше ориентироваться в ситуации. Почему Сульшер не поставил основу играть с «Лестером» и почему он их готовит на игру с «Ливерпулем». Наверное, это глубоко связано с тем, о чем я рассказал», - сказал Грозный.

Матч «Ман Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится 13-го мая. Начало встречи в 20:00.