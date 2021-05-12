Динамо — Заря. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Специалист поделился ожиданиями от финала Кубка Украины

  • 12.05.2021 18:07
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Динамо — Заря. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на финальный матч Кубка Украины «Динамо» – «Заря».

«Кубок особый турнир, в котором исключен ничейный исход. Кубок любит сильных духом и характером, умеющих терпеть и ждать свой шанс. У каждого финала своя история.

В 1/4 финала Кубка «динамовцы» лишь в серии пенальти выиграли у «Колоса» (0:0, 4:3 по пенальти), а затем в полуфинале уверенно со счетом 3:0 победили «Агробизнес», который сотворил сенсацию, выбив в четвертьфинале «Шахтер».

У «Зари» был тоже непростой путь. В 1/8 финала луганчане обыграли «Десну» (1:0). В четвертьфинале, уступая 0:1, «Заря» проявила характер и обыграла «Верес» (2:1). В полуфинале команда Скрипника по пенальти обыграла «Александрию» (1:1, 4:3 по пенальти). И здесь «Заря» продемонстрировала характер. Для Кубка это очень важно!

Луганчане снова завершили сезон на третьем месте в УПЛ. И снова они боролись за второе место. Если в том году они вели борьбу с «Динамо», то в этом - с «Шахтером». «Заря» достойно сыграла с украинскими грандами – с «Динамо» (1:1 и 0:2), с «Шахтером» (2:2 и 1:0). Но два поражения на старте УПЛ реально повлияли на исход их борьбы с «Шахтером» за лигочемпионовскую путевку. «Заря» - играющая команда со своим фирменным стилем и почерком, где в основе лежат культура работы с мячом, скорость принятия решения и наиболее верных тактических ходов. Луганчане играют творчески, а не механически, создавая достаточно много для ворот соперника моментов. Они хорошо комбинируют и получают удовольствие от работы с мячом. Но в финале Кубка им нужно прыгнуть выше головы и сыграть свой лучший матч, потому что по-другому против действующего чемпиона УПЛ ни у одной команды не будет никаких шансов.

Киевляне сейчас очень уверенны в себе, что подтверждают они в каждом матче. Динамовцы конкурируют не с «Зарей», а стратегически с «Шахтером», так как они хотят выиграть все трофеи. Суперкубок и «золото» УПЛ у них уже в кармане, а сейчас они хотят забрать и Кубок страны. Это психологический ход, и они стратегически далеко смотрят. Динамовцы как бы говорят, что так будет и в следующем сезоне.

Безусловно, «Заря» уже в еврокубках, и она уверена в своих силах и в своей футбольной философии. Но им будет непросто противодействовать мощному динамовскому прессингу в течение всего матча. Тем более что киевляне в заключительные 15 минут матчей часто забивают решающие голы, достигая нужного результата.

Игрокам «Зари» необходимо будет в этом матче быстрее чем обычно принимать решения и не передерживать мяч, так как их сразу же накроют, и динамовцы проведут быструю атаку. Луганчане до приема мяча должны уже иметь лучший ход и отрезать прессингующую группу. Свои атаки им необходимо доводить до логического завершения и пробовать максимально выжимать из минимума созданного. Киевлянам же желательно играть значительно плотнее в центре, где «Заря» обычно создает численное преимущество за счет смещения фланговых игроков. Динамовцы рассчитывают на оба своих очень активных фланга, где они постараются получить большое преимущество с последующей агрессией и хорошими фланговыми передачами с целью завершения.

Каждый тренер готовит свой план и определенные неожиданности. Уверен, что будут новшества и на стандартах, так как соперники очень хорошо знают друг друга. Игра мне видится достаточно интересной и очень много будет зависеть от лидеров команд.

Могу пожелать нам всем творческого финала накануне подготовки национальной сборной Украины к финальной части Евро. Не пропустите это зрелище! Уверен, что будет очень интересно!», - сказал Грозный.     

Матч «Динамо» – «Заря» состоится 13-го мая. Начало встречи в 19:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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