«Занавес пока закрыт». Шахтер не готов назвать фамилию нового тренера

Сергей Палкин рассказал об уходе Луиша Каштру и новом наставнике

  • 12.05.2021 18:12
  • 4173 просмотра
  • 17 комментариев
«Занавес пока закрыт». Шахтер не готов назвать фамилию нового тренера
© twitter.com/fcshakhtar

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал уход из команды наставника Луиша Каштру. При этом клуб прямо сейчас не назовет фамилию нового тренера.

Ожидается, что им станет Роберто Де Дзерби, однако у наставника «Сассуоло» еще три матча в нынешнем сезоне Серии A.

– Я считаю, что эти два года мы работали очень плодотворно. Первый сезон мы вообще провели на топ-уровне. Если оценить два года, то по большому счету Мистер подарил нам будущее в плане того, что подвел много наших молодых футболистов к уровню, когда они показывают очень качественный футбол. Если посмотреть на игру с «Реалом» – сразу ответ на все вопросы. Если проанализировать ситуацию: два сезона назад, перед тем как он пришел, мы об этих ребятах только могли слышать, но, к сожалению, некоторых из них, многих из них не видели. За эти два сезона Каштру проделал громадную работу, и у нас сегодня есть понимание, видение того, как мы будем развиваться дальше. Независимо от титулов, что он завоевал, главный титул, который он взял, – воспитание наших талантливых молодых футболистов. Я считаю, это наше главное достижение.

– Какие самые яркие воспоминания у вас останутся о Мистере? Возможно, самые яркие матчи?
– Самые яркие и главные воспоминания – о том, какой он человек. Это прежде всего. За эти два года я ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал какое-то плохое слово о нем в любом контексте взаимоотношений. Он человек с большой буквы, джентльмен с большой буквы, и он Мистер с большой буквы. Это самое главное, что лично я получил за эти два сезона. А если говорить о результатах на поле, естественно, это «Реал» (Мадрид). Незабываемый матч и незабываемые эмоции в истории нашего клуба – мы еще долго будем о них помнить.

– Прощаясь с Мистером, что вы ему пожелали?
– Во-первых, чтобы его профессиональная карьера так же успешно двигалась вперед. Спортивных и личных достижений. Мы достаточно долго сидели и сегодня, и несколько дней назад тоже общались. Обсуждали видение футбола, нашу команду, будущее как наше, так и его. Интересный разговор. Останавливаться он, естественно, не будет. Он хочет дальше идти и дальше выигрывать титулы. Я хотел бы ему пожелать только удачи и всех благ. Я ему сказал: мы будем очень детально и скрупулезно за вами следить, потому что вы нам интересны, потому что вы пришлись нам здесь по душе. Вы полностью соответствовали нашей философии и видению развития клуба. Вы, как профессионал, как специалист, у нас котируетесь очень серьезно, поэтому мы будем за вами следить.

– Болельщиков сейчас интересует, как долго «Шахтер» будет без тренера. Кто заменит Мистера?
– Мы над этим вопросом работаем. Я надеюсь, до начала тренировочного процесса, до начала сборов у нас будет тренер, тренерский штаб.

– Пока приоткрыть занавес мы не можем?
– Пока занавес закрыт.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(14 голосов)

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Комментарии
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.05.2021 19:32
    +1
    Александр Лук'янюк, 12.05.2021 19:27
    Кварцяного треба) він швидко знаходить спільну мову з такими гравцями як Тайсон, і взагалі вирішив би проблеми в шахтарі. Лаконічно, врівноважено і стримано
    Кварца у Волинь треба. Бо вже 3 рік мучиться і ніяк в упл не може потрапити)
    Ссылка
    Александр Лук'янюк
    online
      Александр Лук'янюк, 12.05.2021 19:27
    +1
    Кварцяного треба) він швидко знаходить спільну мову з такими гравцями як Тайсон, і взагалі вирішив би проблеми в шахтарі. Лаконічно, врівноважено і стримано
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 19:17
    0
    Burevesynik, 12.05.2021 18:48
    ""по большому счету Мистер подарил нам будущее"", ""он Мистер с большой буквы."" ...
    если мистер - это господин, то переделаю фразы:
    по большому счету Господин подарил нам будущее, он Господин с большой буквы...
    как он перед господином...
    Может быть в Уфе так и будут говорить
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 19:15
    +1
    Игорь Авто, 12.05.2021 19:03
    Дон Каштру
    Тихий Дон
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.05.2021 19:03
    -2
    ZAKARPATFAN, 12.05.2021 18:57
    Все кто приходит в великую команду, такого уровня как Шахтёр, автоматически стают Мистерами.
    не "мистерами", а ГОСПОДАМИ вассалов
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 12.05.2021 19:03
    0
    A0Va, 12.05.2021 18:26
    Мистер в англоязычном мире это как пан на украинском и господин на русском. Назвать его Дон Каштру? Так у нас перекрутят. Да и он не высокопоставленная особа. Назвать сеньор, так сразу будет помидор. Товарищ Кастро!
    Футбол англоязычен от истоков.
    Дон Каштру
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 12.05.2021 18:59
    -2
    Володимир Ляшенко, 12.05.2021 18:58
    Ахмєтов жлоб! Палкін дуполиз ахмєтовський!
    Я - фан ШД, якщо що..
    Живеш де. вентилятор?
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 12.05.2021 18:58
    -1
    Васю Сачка беріть.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 12.05.2021 18:58
    0
    Ахмєтов жлоб! Палкін дуполиз ахмєтовський!
    Я - фан ШД, якщо що..
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 12.05.2021 18:57
    -2
    Вадим Максимов, 12.05.2021 18:17
    "Прощаясь с Мистером, что вы ему пожелали"
    Почему мистер, неужели не можно сказать с главный тренер. Пора уже заканчивать "Мистерать"
    Мистером нужно стать)
    Все кто приходит в великую команду, такого уровня как Шахтёр, автоматически стают Мистерами.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.05.2021 18:50
    +1
    lenares85, 12.05.2021 18:26
    Севидова можно взять. Он как раз ищет подходящий клуб
    хочешь сделать Севидова Господином Шахты?
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.05.2021 18:48
    +1
    A0Va, 12.05.2021 18:26
    Мистер в англоязычном мире это как пан на украинском и господин на русском. Назвать его Дон Каштру? Так у нас перекрутят. Да и он не высокопоставленная особа. Назвать сеньор, так сразу будет помидор. Товарищ Кастро!
    Футбол англоязычен от истоков.
    ""по большому счету Мистер подарил нам будущее"", ""он Мистер с большой буквы."" ...
    если мистер - это господин, то переделаю фразы:
    по большому счету Господин подарил нам будущее, он Господин с большой буквы...
    как он перед господином...
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 18:26
    +1
    Вадим Максимов, 12.05.2021 18:17
    "Прощаясь с Мистером, что вы ему пожелали"
    Почему мистер, неужели не можно сказать с главный тренер. Пора уже заканчивать "Мистерать"
    Мистером нужно стать)
    Мистер в англоязычном мире это как пан на украинском и господин на русском. Назвать его Дон Каштру? Так у нас перекрутят. Да и он не высокопоставленная особа. Назвать сеньор, так сразу будет помидор. Товарищ Кастро!
    Футбол англоязычен от истоков.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 12.05.2021 18:26
    +8
    Севидова можно взять. Он как раз ищет подходящий клуб
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.05.2021 18:17
    0
    Вы, как профессионал, как специалист, у нас котируетесь очень серьезно, поэтому мы будем за вами следить.... Звучить як погроза!!! Будемо стежити, щоб часом в Динамо не пішов? Чи як?
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 18:17
    +1
    Только не Заслуженный тренер Украины Николай Павлов !
    Он прямо на поле матюкает арбитров. А вдруг это будет арбитрыня?
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.05.2021 18:17
    +7
    "Прощаясь с Мистером, что вы ему пожелали"
    Почему мистер, неужели не можно сказать с главный тренер. Пора уже заканчивать "Мистерать"
    Мистером нужно стать)
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 12.05.2021 18:26
    +8
    Севидова можно взять. Он как раз ищет подходящий клуб
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.05.2021 18:17
    +7
    "Прощаясь с Мистером, что вы ему пожелали"
    Почему мистер, неужели не можно сказать с главный тренер. Пора уже заканчивать "Мистерать"
    Мистером нужно стать)
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.05.2021 19:32
    +1
    Александр Лук'янюк, 12.05.2021 19:27
    Кварцяного треба) він швидко знаходить спільну мову з такими гравцями як Тайсон, і взагалі вирішив би проблеми в шахтарі. Лаконічно, врівноважено і стримано
    Кварца у Волинь треба. Бо вже 3 рік мучиться і ніяк в упл не може потрапити)
    Ссылка
    Александр Лук'янюк
    online
      Александр Лук'янюк, 12.05.2021 19:27
    +1
    Кварцяного треба) він швидко знаходить спільну мову з такими гравцями як Тайсон, і взагалі вирішив би проблеми в шахтарі. Лаконічно, врівноважено і стримано
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 19:15
    +1
    Игорь Авто, 12.05.2021 19:03
    Дон Каштру
    Тихий Дон
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.05.2021 18:50
    +1
    lenares85, 12.05.2021 18:26
    Севидова можно взять. Он как раз ищет подходящий клуб
    хочешь сделать Севидова Господином Шахты?
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.05.2021 18:48
    +1
    A0Va, 12.05.2021 18:26
    Мистер в англоязычном мире это как пан на украинском и господин на русском. Назвать его Дон Каштру? Так у нас перекрутят. Да и он не высокопоставленная особа. Назвать сеньор, так сразу будет помидор. Товарищ Кастро!
    Футбол англоязычен от истоков.
    ""по большому счету Мистер подарил нам будущее"", ""он Мистер с большой буквы."" ...
    если мистер - это господин, то переделаю фразы:
    по большому счету Господин подарил нам будущее, он Господин с большой буквы...
    как он перед господином...
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 18:26
    +1
    Вадим Максимов, 12.05.2021 18:17
    "Прощаясь с Мистером, что вы ему пожелали"
    Почему мистер, неужели не можно сказать с главный тренер. Пора уже заканчивать "Мистерать"
    Мистером нужно стать)
    Мистер в англоязычном мире это как пан на украинском и господин на русском. Назвать его Дон Каштру? Так у нас перекрутят. Да и он не высокопоставленная особа. Назвать сеньор, так сразу будет помидор. Товарищ Кастро!
    Футбол англоязычен от истоков.
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 18:17
    +1
    Только не Заслуженный тренер Украины Николай Павлов !
    Он прямо на поле матюкает арбитров. А вдруг это будет арбитрыня?
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 19:17
    0
    Burevesynik, 12.05.2021 18:48
    ""по большому счету Мистер подарил нам будущее"", ""он Мистер с большой буквы."" ...
    если мистер - это господин, то переделаю фразы:
    по большому счету Господин подарил нам будущее, он Господин с большой буквы...
    как он перед господином...
    Может быть в Уфе так и будут говорить
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 12.05.2021 19:03
    0
    A0Va, 12.05.2021 18:26
    Мистер в англоязычном мире это как пан на украинском и господин на русском. Назвать его Дон Каштру? Так у нас перекрутят. Да и он не высокопоставленная особа. Назвать сеньор, так сразу будет помидор. Товарищ Кастро!
    Футбол англоязычен от истоков.
    Дон Каштру
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 12.05.2021 18:58
    0
    Ахмєтов жлоб! Палкін дуполиз ахмєтовський!
    Я - фан ШД, якщо що..
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.05.2021 18:17
    0
    Вы, как профессионал, как специалист, у нас котируетесь очень серьезно, поэтому мы будем за вами следить.... Звучить як погроза!!! Будемо стежити, щоб часом в Динамо не пішов? Чи як?
    Ссылка
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