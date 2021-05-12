ВИДЕО. Аякс расплавил выигранный трофей, чтобы наградить своих фанатов

Амстердамский «Аякс», ставший чемпионом Нидерландов в сезоне 2020/2021, переплавил свой чемпионский трофей, чтобы наградить своих преданных болельщиков.

Из трофея были сделаны более 42 тысяч звездочек, которые получат все обладатели сезонных абонементов клуба. Это позволит «Аяксу» физически разделить чемпионство и 35-й трофей со своими болельщиками.

«В этом сезоне нам пришлось играть без наших болельщиков. По крайней мере, без их присутствия на трибунах. Несмотря на это, мы чувствовали их поддержку каждую неделю. По дороге на стадион, в социальных сетях и в наших личных контактах», — отметил генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар.

В минувшем сезоне «Аякс» провел 30 из 34 матчей чемпионата при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Все владельцы абонементов получат звездочки весом 3,45 г, 0,06 г которых являются непосредственной частью трофея.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Королевский футбольный союз Нидерландов в порядке исключения вручил «Аяксу» дубликат трофея, который занял место в клубном музее.