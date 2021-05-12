ВИДЕО. Аякс расплавил выигранный трофей, чтобы наградить своих фанатов

Каждый обладатель сезонного абонемента получит частичку триумфа амстердамского клуба

  • 12.05.2021 17:32
  • 805 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Аякс расплавил выигранный трофей, чтобы наградить своих фанатов
© ФК Аякс

Амстердамский «Аякс», ставший чемпионом Нидерландов в сезоне 2020/2021, переплавил свой чемпионский трофей, чтобы наградить своих преданных болельщиков.

Из трофея были сделаны более 42 тысяч звездочек, которые получат все обладатели сезонных абонементов клуба. Это позволит «Аяксу» физически разделить чемпионство и 35-й трофей со своими болельщиками.

«В этом сезоне нам пришлось играть без наших болельщиков. По крайней мере, без их присутствия на трибунах. Несмотря на это, мы чувствовали их поддержку каждую неделю. По дороге на стадион, в социальных сетях и в наших личных контактах», — отметил генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар.

В минувшем сезоне «Аякс» провел 30 из 34 матчей чемпионата при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Все владельцы абонементов получат звездочки весом 3,45 г, 0,06 г которых являются непосредственной частью трофея.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Королевский футбольный союз Нидерландов в порядке исключения вручил «Аяксу» дубликат трофея, который занял место в клубном музее.

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Источник — ФК Аякс

(2 голоса)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 12.05.2021 17:55
    +2
    Потужний крок. Піар дуже високого рівня.
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 12.05.2021 17:55
    +2
    Топовая идея
    Молодцы просто
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 12.05.2021 17:55
    +2
    Потужний крок. Піар дуже високого рівня.
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 12.05.2021 17:55
    +2
    Топовая идея
    Молодцы просто
    Ссылка
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