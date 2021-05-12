Будет ли наказание? УЕФА официально открыл дело против клубов Суперлиги

УЕФА на официальном сайте сообщил, что 12 мая открыл дело и назначил инспекторов для проведения дисциплинарного расследования против трех клубов Суперлиги - «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

Именно эти клубы все еще официально не вышли из организации.

О сроках расследования и возможной дате вердикта информации пока нет. Ранее сообщалось, что УЕФА готов исключить из еврокубков тех, кто не хочет покидать Суперлигу, на один или два сезона.

Остальные клубы, которые ранее официально вышли из Суперлиги, не попадут под санкции УЕФА.