Будет ли наказание? УЕФА официально открыл дело против клубов Суперлиги

«Ювентус», «Реал» и «Барселона» могут оказаться под санкциями

  • 12.05.2021 17:29
  • 826 просмотров
  • 2 комментария
Будет ли наказание? УЕФА официально открыл дело против клубов Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА на официальном сайте сообщил, что 12 мая открыл дело и назначил инспекторов для проведения дисциплинарного расследования против трех клубов Суперлиги - «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

Именно эти клубы все еще официально не вышли из организации.

О сроках расследования и возможной дате вердикта информации пока нет. Ранее сообщалось, что УЕФА готов исключить из еврокубков тех, кто не хочет покидать Суперлигу, на один или два сезона.

Остальные клубы, которые ранее официально вышли из Суперлиги, не попадут под санкции УЕФА.

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Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.05.2021 17:46
    0
    icebeer, 12.05.2021 17:33
    Чиферин нарывается.
    А чего ему бояться?
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 12.05.2021 17:33
    0
    Чиферин нарывается.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.05.2021 17:46
    0
    icebeer, 12.05.2021 17:33
    Чиферин нарывается.
    А чего ему бояться?
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 12.05.2021 17:33
    0
    Чиферин нарывается.
    Ссылка
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