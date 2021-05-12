Сергей ПАЛКИН: «Каштру помог заложить будущее Шахтера на годы вперед»

Генеральный директор «горняков» рассказал о вкладе португальского тренера в развитие клуба

  • 12.05.2021 15:43
  • 629 просмотров
  • 3 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Каштру помог заложить будущее Шахтера на годы вперед»
© Facebook. Луиш Каштру и Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал уход 59-летнего португальского специалиста Луиша Каштру с поста главного тренера «горняков».

«Подошло к завершению сотрудничество «Шахтера» и Луиша Каштру.

За два года он многое сделал для команды и вписал свое имя в историю клуба. Мы вместе прошли через большие испытания, нам есть, что вспомнить и чем гордиться. Рекордное чемпионство с отрывом в 23 очка, незабываемые еврокампании с полуфиналом Лиги Европы, победами над «Реалом» и выходом из сложнейшей группы Лиги чемпионов. Но самое главное — Луиш развивал наших молодых игроков и успешно интегрировал их в состав, чем помог заложить будущее «Шахтера» на годы вперед.

Я от всего сердца благодарю Луиша Каштру за эти два сезона и желаю ему новых интересных профессиональных вызовов, ярких побед, больших трофеев и, конечно же, неизменного удовольствия и радости от футбола.

Огромное спасибо, Луиш!», — написал Палкин.

Каштру возглавлял «Шахтер» с июня 2019 года.

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Источник — Facebook

(3 голоса)

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Комментарии
    Kevko
      Kevko, 12.05.2021 16:41
    0
    Оказывается Каштру был помощником у Палкина. "Помогал" Палкину закладывать основы будущего. У Палкина понты - образ жизни.
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 12.05.2021 16:30
    +1
    Дивіться тримайте міцно на багато років сьогоднішній рівень.😁
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 12.05.2021 16:16
    0
    не мистер, Луиш... многозначительно.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.05.2021 16:30
    +1
    Дивіться тримайте міцно на багато років сьогоднішній рівень.😁
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 12.05.2021 16:41
    0
    Оказывается Каштру был помощником у Палкина. "Помогал" Палкину закладывать основы будущего. У Палкина понты - образ жизни.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 12.05.2021 16:16
    0
    не мистер, Луиш... многозначительно.
    Ссылка
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