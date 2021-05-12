Остап МАРКЕВИЧ: «Прошедший сезон был важен для меня»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал подписание с клубом нового годичного контракта.

«Необходимо уточнить, что в «Мариуполе» придерживаются практики пролонгации соглашения на год. Это для меня не было в диковинку. В испанском «Вильярреале», где раньше приходилось тренировать, был такой же подход. Считаю, что прошедший сезон был очень важен для меня, прежде всего, в познавательном аспекте. Ведь мне еще не приходилось работать на таком уровне.

На мой взгляд, наш тренерский штаб качественно справился со своими обязанностями. Подтверждение этому — включение мариупольца Артема Бондаренко в список кандидатов в национальную сборную Украины, есть наши представители и в молодежной сборной страны.

Что ждать от «Мариуполя» в новом сезоне? Во многом это будет зависеть от того, сколько арендованных игроков вернется в «Шахтер». Пока же у нас только одна потеря: за «Мариуполь» больше не будет выступать Игорь Тищенко», — отметил Маркевич.

В УПЛ «Мариуполь» финишировал на 11-м месте, набрав 26 очков.