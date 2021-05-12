Мариуполь продлил сотрудничество с Остапом Маркевичем еще на сезон

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич продлил соглашение с «горожанами». Сообщается, что он будет работать с командой в следующем сезоне.



Вместе с Остапом Мироновичем свою работу в Мариуполе продолжит и весь тренерский штаб: Александр Иванов, Сергей Атласюк, Игорь Шуховцев, Сергей Янковой и Илья Кононов.



Остап Маркевич возглавил команду из Мариуполя летом прошлого года. В текущем сезоне «Мариуполь» финишировал на 11-й позиции в турнирной таблице.

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