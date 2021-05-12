Мариуполь продлил сотрудничество с Остапом Маркевичем еще на сезон

«Горожане» будут и дальше играть под руководством 43-летнего специалиста

  • 12.05.2021 13:50
  • 583 просмотра
  • 6 комментариев
Мариуполь продлил сотрудничество с Остапом Маркевичем еще на сезон
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич продлил соглашение с «горожанами». Сообщается, что он будет работать с командой в следующем сезоне.
 
Вместе с Остапом Мироновичем  свою работу в Мариуполе продолжит и весь тренерский штаб: Александр Иванов, Сергей Атласюк, Игорь Шуховцев, Сергей Янковой и Илья Кононов.
 
Остап Маркевич возглавил команду из Мариуполя летом прошлого года. В текущем сезоне «Мариуполь» финишировал на 11-й позиции в турнирной таблице. 

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    sahka1981
    online
      sahka1981, 12.05.2021 14:38
    0
    Nevershot, 12.05.2021 14:23
    А личное собеседование с палкиным было?
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 12.05.2021 14:23
    +2
    А личное собеседование с палкиным было?
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 14:22
    -1
    REALIST, 12.05.2021 14:14
    «Містяни» ... прямо як МС...
    И Містечкяни из Винников.)))
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 14:21
    -3
    Осторожненько. Надо ещё расследовать его сливы львовским в конце чемпионата.
    А где же Павлов??? Как же он классно когда то вместе с трибунами обозвал судью на букву "п".
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 12.05.2021 14:14
    0
    «Містяни» ... прямо як МС...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 12.05.2021 13:58
    -1
    З таким успіхом можна було б поставити тренером будь-якого випускника факультету фізичного виховання (фізрука)...
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 12.05.2021 14:23
    +2
    А личное собеседование с палкиным было?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 12.05.2021 14:38
    0
    Nevershot, 12.05.2021 14:23
    А личное собеседование с палкиным было?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 12.05.2021 14:14
    0
    «Містяни» ... прямо як МС...
    Ссылка
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