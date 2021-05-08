Остап МАРКЕВИЧ: «В новом сезоне УПЛ у Мариуполя будет другая картина»

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич дал комментарий перед матчем последнего тура УПЛ против «Десны».

«Будем решать свои задачи. Возможно, дадим молодежи себя проявить, потому что «Мариуполь» свои задачи выполнил на этот сезон. Конечно, хотелось бы быть повыше - там, где мы были после первого круга».

«Но мы сделаем выводы, и уверен, что в следующем чемпионате будет другая картина», - сказал Маркевич.

«Мариуполь» не финиширует выше 11-го места.