Остап МАРКЕВИЧ: «В новом сезоне УПЛ у Мариуполя будет другая картина»

Наставник уверен, что сможет улучшить результаты

  • 08.05.2021 21:51
  • 751 просмотр
  • 6 комментариев
Остап МАРКЕВИЧ: «В новом сезоне УПЛ у Мариуполя будет другая картина»
© fcmariupol.com

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич дал комментарий перед матчем последнего тура УПЛ против «Десны».

«Будем решать свои задачи. Возможно, дадим молодежи себя проявить, потому что «Мариуполь» свои задачи выполнил на этот сезон. Конечно, хотелось бы быть повыше - там, где мы были после первого круга».

«Но мы сделаем выводы, и уверен, что в следующем чемпионате будет другая картина», - сказал Маркевич.

«Мариуполь» не финиширует выше 11-го места.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 08.05.2021 22:35
    0
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
      Сергей Литвиненко, 08.05.2021 22:15
    -1
    Надеюсь задачу выхода в 1 лигу выполнят
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 08.05.2021 22:10
    0
    "Приплили"?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 08.05.2021 22:03
    +1
    Была задача выйти в Лигу Европы:
    https://sport.ua/uk/news/498010-vitse-prezident-mariupolya-zadacha-markevic
    ha-vyhod-v-ligu-evropy
    Справились?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.05.2021 21:55
    -3
    Надеюсь с новым тренером, а этот - физрук по блату.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 08.05.2021 21:53
    -1
    ...звільнить тебе Палкін з Денисовим - от і буде інший результат!
    Ссылка
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