Олимпик ушел в отпуск

После матча 26-го тура УПЛ против «Львова» (1:1) футболисты донецкого «Олимпика» разъехались по домам. Отдыхать команда Романа Санжара будет до 14 июня.

На эту дату запланирован сбор «Олимпика» на базе в Счастливом, где донецкая команда приступит к подготовке к новому сезону.