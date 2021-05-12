Днепр-1 может арендовать молодого защитника Динамо

В случае, если защитник Владислав Дубинчак, игравший в команде Игора Йовичевича на правах аренды вернется в «Динамо», днепряне будут искать ему замену на позицию левого защитника.

В шорт-лист «Днепра-1» входит 22-летний защитник киевского «Динамо» Роман Вантух, который в последнее время выступал на правах аренды за «Александрию».

В минувшем сезоне УПЛ 22-летний Дубинчак в составе «Днепра-1» провел 22 матча, а Вантух отыграл за александрийцев 17 матчей и забил один мяч.

Команда Йовичевича завершила сезон на седьмом месте турнирной таблицы УПЛ, набрав 30 очков.