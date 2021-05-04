Луческу намерен вернуть Дубинчака из аренды

Наставник «Динамо» рассчитывает на молодого защитника

  • 04.05.2021 01:25
  • 396 просмотров
  • 1 комментарий
Луческу намерен вернуть Дубинчака из аренды
© СК Днепр-1

22-летний защитник Владислав Дубинчак, который в этом сезоне играет за «Днепр-1» на правах аренды, вскоре вернется в киевский клуб.

Наставник «Динамо» Мирча Луческу доволен игрой защитника и намерен наигрывать его в основе на следующий сезон.

За «Днепр-1» Дубинчак выступает с лета 2020 года.

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Источник — Sportarena

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.05.2021 02:30
    0
    У Динамо левый центрбек проблемная позиция. Сирота еще не дотягивает до уровня Динамо. Попов на левом фланге неуютно себя чувствует. Луческу решил проверить насколько подходит Дубинчак.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.05.2021 02:30
    0
    У Динамо левый центрбек проблемная позиция. Сирота еще не дотягивает до уровня Динамо. Попов на левом фланге неуютно себя чувствует. Луческу решил проверить насколько подходит Дубинчак.
    Ссылка
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