Луческу намерен вернуть Дубинчака из аренды

22-летний защитник Владислав Дубинчак, который в этом сезоне играет за «Днепр-1» на правах аренды, вскоре вернется в киевский клуб.
Наставник «Динамо» Мирча Луческу доволен игрой защитника и намерен наигрывать его в основе на следующий сезон.
За «Днепр-1» Дубинчак выступает с лета 2020 года.
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Источник — Sportarena
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