Луческу намерен вернуть Дубинчака из аренды

22-летний защитник Владислав Дубинчак, который в этом сезоне играет за «Днепр-1» на правах аренды, вскоре вернется в киевский клуб.

Наставник «Динамо» Мирча Луческу доволен игрой защитника и намерен наигрывать его в основе на следующий сезон.

За «Днепр-1» Дубинчак выступает с лета 2020 года.

Читайте также: Луческу не уйдет из «Динамо». Ему есть что доказывать.