Самым возрастным бомбардиром сезона-2020/21 стал 36-летний Андрей Гитченко

В сыновья черниговскому «аксакалу» годится самый молодой из голеадоров 17-летний Олег Очеретько

  • 12.05.2021 14:22
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Самым возрастным бомбардиром сезона-2020/21 стал 36-летний Андрей Гитченко
© footboom.com. Андрей Гитченко

В сезоне-2020/21 отметились взятием ворот 9 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них оказался защитник «Десны» Андрей Гитченко, забивший в 25-м туре «Ворскле» в 36 лет 215 дней.

В сыновья черниговскому «аксакалу» годится самый молодой из бомбардиров Олег Очеретько, открывший свой голевой счет в УПЛ в 17 лет 186 дней. Среди легионеров самым возрастным стал 34-летний хорват Младен Бартулович из «Ингульца», а самым юным - 19-летний иранский форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш.

Самые возрастные бомбардиры сезона-2020/21

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

36 лет 215 дней

Андрей ГИТЧЕНКО

Десна

05.05.2021

Ворскла (г)

1:1

35 лет 145 дней

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Колос

12.12.2020

Динамо (г)

2:2

34 года 239 дней

Вадим МИЛЬКО

Колос

18.04.2021

Днепр-1 (д)

1:1

34 года 213 дней

Младен БАРТУЛОВИЧ

Ингулец

06.05.2021

Львов (д)

1:0

34 года 178 дней

Виталий ГАВРИШ

Колос

12.09.2020

Львов (д)

4:0

34 года 6 дней

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

10.04.2021

Мариуполь (г)

3:0

33 года 258 дней

Александр ГЛАДКИЙ

Заря

09.05.2021

Александрия (д)

2:1

33 года 245 дней

Антон ШИНДЕР

Минай

13.02.2021

Львов (д)

1:2

33 года 24 дня

Алексей ЧИЧИКОВ

Днепр-1

24.10.2020

Львов (г)

3:1

* на день последнего гола.

Самые молодые бомбардиры сезона-2020/21

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

17 лет 186 дней

Олег ОЧЕРЕТЬКО

Мариуполь

27.11.2020

Львов (г)

3:1

18 лет 59 дней

Геннадий СУДАКОВ

Шахтер

30.10.2020

Мариуполь (д)

4:1

18 лет 236 дней

Илья ЗАБАРНЫЙ

Динамо

25.01.2021

Ингулец (д)

5:0

19 лет 118 дней

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Заря

25.10.2020

Рух (д)

4:0

19 лет 163 дня

Даниил КРАВЧУК

Ворскла

12.12.2020

Минай (д)

1:1

19 лет 164 дня

Николай КУХАРЕВИЧ

Рух

12.12.2020

Днепр-1 (д)

4:1

19 лет 205 дней

Даниил СИКАН

Мариуполь

07.11.2020

Олимпик (г)

1:1

19 лет 233 дня

Мамаду ДАНФА

Колос

25.10.2020

Минай (д)

2:2

19 лет 305 дней

Никита ДУДКА

Александрия

18.10.2020

Ингулец (д)

4:3

* на день первого гола.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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