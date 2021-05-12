Самым возрастным бомбардиром сезона-2020/21 стал 36-летний Андрей Гитченко

В сезоне-2020/21 отметились взятием ворот 9 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них оказался защитник «Десны» Андрей Гитченко, забивший в 25-м туре «Ворскле» в 36 лет 215 дней.
В сыновья черниговскому «аксакалу» годится самый молодой из бомбардиров Олег Очеретько, открывший свой голевой счет в УПЛ в 17 лет 186 дней. Среди легионеров самым возрастным стал 34-летний хорват Младен Бартулович из «Ингульца», а самым юным - 19-летний иранский форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш.
Самые возрастные бомбардиры сезона-2020/21
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
36 лет 215 дней
|
Андрей ГИТЧЕНКО
|
Десна
|
05.05.2021
|
Ворскла (г)
|
1:1
|
35 лет 145 дней
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Колос
|
12.12.2020
|
Динамо (г)
|
2:2
|
34 года 239 дней
|
Вадим МИЛЬКО
|
Колос
|
18.04.2021
|
Днепр-1 (д)
|
1:1
|
34 года 213 дней
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Ингулец
|
06.05.2021
|
Львов (д)
|
1:0
|
34 года 178 дней
|
Виталий ГАВРИШ
|
Колос
|
12.09.2020
|
Львов (д)
|
4:0
|
34 года 6 дней
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
10.04.2021
|
Мариуполь (г)
|
3:0
|
33 года 258 дней
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Заря
|
09.05.2021
|
Александрия (д)
|
2:1
|
33 года 245 дней
|
Антон ШИНДЕР
|
Минай
|
13.02.2021
|
Львов (д)
|
1:2
|
33 года 24 дня
|
Алексей ЧИЧИКОВ
|
Днепр-1
|
24.10.2020
|
Львов (г)
|
3:1
* на день последнего гола.
Самые молодые бомбардиры сезона-2020/21
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 186 дней
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
Мариуполь
|
27.11.2020
|
Львов (г)
|
3:1
|
18 лет 59 дней
|
Геннадий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
30.10.2020
|
Мариуполь (д)
|
4:1
|
18 лет 236 дней
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Динамо
|
25.01.2021
|
Ингулец (д)
|
5:0
|
19 лет 118 дней
|
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ
|
Заря
|
25.10.2020
|
Рух (д)
|
4:0
|
19 лет 163 дня
|
Даниил КРАВЧУК
|
Ворскла
|
12.12.2020
|
Минай (д)
|
1:1
|
19 лет 164 дня
|
Николай КУХАРЕВИЧ
|
Рух
|
12.12.2020
|
Днепр-1 (д)
|
4:1
|
19 лет 205 дней
|
Даниил СИКАН
|
Мариуполь
|
07.11.2020
|
Олимпик (г)
|
1:1
|
19 лет 233 дня
|
Мамаду ДАНФА
|
Колос
|
25.10.2020
|
Минай (д)
|
2:2
|
19 лет 305 дней
|
Никита ДУДКА
|
Александрия
|
18.10.2020
|
Ингулец (д)
|
4:3
* на день первого гола.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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