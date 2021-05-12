Самым возрастным бомбардиром сезона-2020/21 стал 36-летний Андрей Гитченко

В сезоне-2020/21 отметились взятием ворот 9 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них оказался защитник «Десны» Андрей Гитченко, забивший в 25-м туре «Ворскле» в 36 лет 215 дней.

В сыновья черниговскому «аксакалу» годится самый молодой из бомбардиров Олег Очеретько, открывший свой голевой счет в УПЛ в 17 лет 186 дней. Среди легионеров самым возрастным стал 34-летний хорват Младен Бартулович из «Ингульца», а самым юным - 19-летний иранский форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш.

Самые возрастные бомбардиры сезона-2020/21

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 36 лет 215 дней Андрей ГИТЧЕНКО Десна 05.05.2021 Ворскла (г) 1:1 35 лет 145 дней Евгений СЕЛЕЗНЕВ Колос 12.12.2020 Динамо (г) 2:2 34 года 239 дней Вадим МИЛЬКО Колос 18.04.2021 Днепр-1 (д) 1:1 34 года 213 дней Младен БАРТУЛОВИЧ Ингулец 06.05.2021 Львов (д) 1:0 34 года 178 дней Виталий ГАВРИШ Колос 12.09.2020 Львов (д) 4:0 34 года 6 дней ЖУНИОР МОРАЕС Шахтер 10.04.2021 Мариуполь (г) 3:0 33 года 258 дней Александр ГЛАДКИЙ Заря 09.05.2021 Александрия (д) 2:1 33 года 245 дней Антон ШИНДЕР Минай 13.02.2021 Львов (д) 1:2 33 года 24 дня Алексей ЧИЧИКОВ Днепр-1 24.10.2020 Львов (г) 3:1

* на день последнего гола.

Самые молодые бомбардиры сезона-2020/21

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 17 лет 186 дней Олег ОЧЕРЕТЬКО Мариуполь 27.11.2020 Львов (г) 3:1 18 лет 59 дней Геннадий СУДАКОВ Шахтер 30.10.2020 Мариуполь (д) 4:1 18 лет 236 дней Илья ЗАБАРНЫЙ Динамо 25.01.2021 Ингулец (д) 5:0 19 лет 118 дней Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ Заря 25.10.2020 Рух (д) 4:0 19 лет 163 дня Даниил КРАВЧУК Ворскла 12.12.2020 Минай (д) 1:1 19 лет 164 дня Николай КУХАРЕВИЧ Рух 12.12.2020 Днепр-1 (д) 4:1 19 лет 205 дней Даниил СИКАН Мариуполь 07.11.2020 Олимпик (г) 1:1 19 лет 233 дня Мамаду ДАНФА Колос 25.10.2020 Минай (д) 2:2 19 лет 305 дней Никита ДУДКА Александрия 18.10.2020 Ингулец (д) 4:3

* на день первого гола.